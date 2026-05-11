Carlos Jure, pionero en rehabilitación y solidaridad

Compartimos en esta oportunidad un nuevo aporte de nuestro columnista destacado Fernando Zurueta vinculado con la labor del pionero de la rehabilitación en la provincia. "Entre los médicos reconocidos por su trabajo en una especialidad que hoy tiene un lugar importante y valorado es el doctor Carlos Jure quien, desde que egresó de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1957, se inclinó a trabajar en rehabilitación en un campo desconocido en ese entonces.

Así fue cuando desde joven sostenía que "el ejercicio profesional debía tener un fin recorriendo un camino para que la medicina no terminase su misión solo salvando una vida, sino devolviendo a la sociedad al enfermo recuperado en las mejores condiciones posibles, sin que deban ser marginados".

En ese sentido luchó incansablemente para que funcione en Jujuy un Centro de Rehabilitación para los discapacitados con programas adecuados en terapias ocupacionales.

Su personalidad lo demuestra en diferentes actividades que desarrolló y él mismo lo cuenta cuando recibido de médico con el apoyo familiar y un préstamo "de honor" que el Gobierno de la Provincia de Jujuy diera con la posibilidad de graduarse y comenzar a ejercer su profesión en San Salvador de Jujuy.

Carlos Jure nació en el año 1930, estudiando en la escuela primaria en San Pedro de Jujuy, luego en el Colegio Nacional para continuar en el campo médico y en 1957 obtuvo el título de médico cirujano en la Universidad Nacional de Córdoba. En sus prácticas médicas observó el problema serio que se vivía en los hospitales con las personas que sufren problemas físicos y/o mentales, y de allí nace su preocupación para apoyar a los discapacitados. Creando en la Provincia de Jujuy el centro de rehabilitación con programas de terapias ocupacionales.

Su participación en diversos congresos, cursos y conferencias brindadas en distintas especialidades, y en los numerosos cargos que desempeñó fue jefe del Departamento de Hemoterapia de la Dirección de lucha antituberculosa la provincia de Jujuy año 1961, jefe de servicio de cirugía jefe del Departamento provincial de rehabilitación y director del hospital.

En homenaje a su trayectoria el principal Centro Público de Rehabilitación lleva su nombre y está ubicado en Alto Comedero. El centro inaugurado en el año 2016 se especializa en rehabilitación neurológica y motora atendiendo a pacientes con ACV con lesiones medulares, Parkinson, esclerosis, múltiples traumatismos, amputaciones y trastornos en la marcha, entre otras funciones.

El Dr. Carlos Jure fue uno de los visionarios de la rehabilitación en la provincia y el centro funciona como un modo principal de la red provincial de rehabilitación desarrollando tensión interdisciplinaria, la habilitación domiciliaria y programas pos-covid. Es importante tener presente en los medios históricos o académicos de Jujuy como pionero en estos programas y existen numerosos reconocimientos oficiales que permiten reconstruir parte de su trayectoria como médico jujeño muy vinculado al desarrollo de la medicina.

Muchos años antes, en un edificio en la localidad de Santo Domingo, Perico, pudo transformarlo en un Centro de Rehabilitación laboral para todas las discapacidades, independientemente de la enfermedad de origen, y lo que hoy es conocido como el hospital "Vicente Arroyabe" dependiente de la lucha antituberculosa en el año 1961 donde trabajó.

El hospital Arroyabe mantuvo un crecimiento vertiginoso y los talleres y las tierras explotadas con criterio cuando comenzaron a producir sus recursos económicos cada vez más importantes.

Con esta finalidad estudió distintos aspectos que fueron analizados en sus prácticas médicas en programas dedicados a la protección integral.

De esta forma organizó y puso en funcionamiento la Dirección Provincial de Rehabilitación creando el Registro Provincial del Discapacitado habilitando talleres escuelas y cooperativas y formando distintas comisiones de trabajo en la provincia.

Por su dedicación y preocupación fue invitado a participar en América Latina en la Oficina Panamericana y Organización Mundial de la Salud. Llegó a ocupar un lugar de privilegio en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, México, Panamá y puso énfasis en un fin determinado en ayuda a los de escasos recursos que no debían ser ignorados en las actividad diarias y para que muchos profesionales dedicados en este campo tan particular cuenten sus experiencias.

Tuvo la desinteresada colaboración que le diera la doctora Alicia Amate, principal referente de la rehabilitación en el país en el programa elaborado por la Organización Mundial de la Salud, área de la Organización de las Naciones Unidas.

Un gran apoyo le brindaron los doctores Nasif Dalmacio Fiad, al igual que el doctor Humberto Salum, como presidentes del Colegio Médico que le pidieron, junto a otros profesionales, prepare un programa de rehabilitación integral que cubriera todos las disciplinas para la organización de una Cooperativa de Trabajo de Salud - Coosari.

Si no fuese por estos distinguidos colegas y la valiosa colaboración del doctor Néstor Salvador Vilte, del arquitecto Emilio Veteri y del contador público nacional Alfredo Ismael Bahler como muchos más como fueron los doctores Miranda y Alvarado Castellanos y Raúl Pioli que ayudaron para lograr un fin tan importante.

Al ser el doctor Carlos Jure defensor de la rehabilitación física y mental se le impone su nombre al centro en el año 2018 en Alto Comedero, siendo un verdadero reconocimiento a quien dio tanto en este rubro de rehabilitación.

Y al fin surge un programa dedicado desde la prevención en la salud hasta la salida laboral lo que bien lo detalla contando sus experiencias en su libro "La Odisea de un Galeno".

Los jujeños deben reconocer en el doctor Carlos Jure su entrega en un maravilloso gesto dedicado a la solidaridad, como persona, como médico y, por sobre todo, como protector de la gente con discapacidad". (Autoría Fernando Zurueta).