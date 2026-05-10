Rutas: desmoronamientos, cortes por crecidas y transitabilidad con precaución

Según el informe oficial difundido hoy, al menos quince tramos requieren máxima precaución, mientras que otros permanecen interrumpidos por crecidas o derrumbes.

Dos de las situaciones más graves se registran en la RP 22 El Pongo y la RP 20 Los Blancos – El Cucho, donde el paso se encuentra cortado por crecida de río. En ambos casos, las autoridades recomiendan no intentar cruzar a pie ni en vehículo hasta que el agua descienda.

En la RN 40, altura Río Grande de San Juan, el informe advierte sobre un piso blando, con caminos borrados y sectores directamente cortados. Precisamente allí, la traza se vuelve casi irreconocible.

Los desmoronamientos de cerros afectan dos rutas provinciales: RP 35 camino a Tilquiza y la RP 83 altura Abra de Caña, con presencia de piedras y barro sobre la calzada. Personal de conservación trabaja en la remoción del material, aunque por momentos el tránsito se libera con asistencia de equipos viales.

Otro punto delicado es la RN 34 entre RP 43 y RP 61, localidad Manantiales, con desvío obligatorio de tránsito. Allí se pide circular a velocidad reducida y sin adelantamientos.

En las rutas RN 52 desde Salinas Grandes hasta empalme RP 70 se informa de baches por tramos, lo que obliga a reducir la velocidad a fondo. En tanto, en la RN 52 km 50, Paraje Ronqui Angosto, se realizan reparaciones de la calzada, con posible demora.

Para quienes viajen hacia El Ceibal, Puerta de Zenta, camino a Normenta o El Talar, los partes indican "transitable con precaución", sobre todo por sectores con piedras sueltas y mala señalización nocturna.

Paso de Jama

En tanto el paso fronterizo de Jama se encuentra habilitado en ambos sentidos para todo tránsito en el horario (Argentina) de 9 a 19.