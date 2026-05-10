Rige alerta amarilla por frío extremo en varias zonas de la provincia

Este domingo, la ciudad de San Salvador de Jujuy amanecerá bajo una alerta amarilla por temperaturas extremas de frío, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. El aviso rige también para las zonas bajas de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Dr. Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.
Para San Salvador de Jujuy se prevé una temperatura mínima cercana a los 2 °C durante la madrugada, con sensación térmica que podría descender hasta los -1 °C por efecto del viento y la humedad ambiental. La máxima alcanzaría apenas los 16 °C durante la tarde, manteniéndose un ambiente frío a lo largo de toda la jornada. El cielo se presentará mayormente despejado a algo nublado, sin probabilidades de lluvias.
La alerta amarilla implica que las condiciones meteorológicas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en grupos de riesgo como niños, embarazadas, personas mayores de 65 años y aquellos con enfermedades crónicas. Ante este panorama, las autoridades provinciales y municipales recuerdan a la población seguir una serie de recomendaciones para prevenir complicaciones por la exposición al frío:
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Evitá exponerte por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigate con muchas capas de ropa liviana en lugar de una sola prenda gruesa.
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Generá más calor corporal mediante el movimiento: caminá, levantate y sentate, mové las extremidades, incluso dentro del hogar.
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Mantené la casa calefaccionada de forma segura, asegurando una correcta ventilación para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.
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Evitá los cambios bruscos de temperatura, especialmente al salir de un ambiente cálido al exterior.
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Tomá mucho líquido, preferentemente agua o infusiones calientes, y evitá el consumo de bebidas alcohólicas, ya que estas aumentan la pérdida de calor corporal.
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Si te sentís afectado por el frío (escalofríos persistentes, entumecimiento, confusión), no te automediques y consultá con un médico o dirigite al centro de salud más cercano.
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Si tenés medicación recetada para alguna enfermedad crónica, mantené el plan de acción actualizado y no suspendas los tratamientos.
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No fumes en ambientes cerrados, ya que el humo empeora la calidad del aire y afecta las vías respiratorias.
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Prestá especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas, ya que son los grupos más vulnerables a las bajas temperaturas.