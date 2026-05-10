Rige alerta amarilla por frío extremo en varias zonas de la provincia

Este domingo, la ciudad de San Salvador de Jujuy amanecerá bajo una alerta amarilla por temperaturas extremas de frío, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. El aviso rige también para las zonas bajas de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Dr. Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

Para San Salvador de Jujuy se prevé una temperatura mínima cercana a los 2 °C durante la madrugada, con sensación térmica que podría descender hasta los -1 °C por efecto del viento y la humedad ambiental. La máxima alcanzaría apenas los 16 °C durante la tarde, manteniéndose un ambiente frío a lo largo de toda la jornada. El cielo se presentará mayormente despejado a algo nublado, sin probabilidades de lluvias.

La alerta amarilla implica que las condiciones meteorológicas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en grupos de riesgo como niños, embarazadas, personas mayores de 65 años y aquellos con enfermedades crónicas. Ante este panorama, las autoridades provinciales y municipales recuerdan a la población seguir una serie de recomendaciones para prevenir complicaciones por la exposición al frío: