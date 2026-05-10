La Campaña de Vacunación Antirrábica 2026 continúa su recorrido por los diferentes sectores de la ciudad con una respuesta favorable por parte de la comunidad.

El área de Zoonosis, estuvo trabajando en el barrio 23 de agosto, donde el operativo se extendió durante tres jornadas.

Según informaron desde el área, se logró inmunizar a un total aproximado de 230 animales, entre caninos y felinos, solamente en ese barrio, al respecto Galian, manifestó, "Se ha visto una muy buena cantidad de tutores que se han acercado. La gente está tomando responsabilidad y participación en esta campaña que es obligatoria para todos los animales", destacó el funcionario.

El cronograma de vacunación continuará esta semana entrante en el Barrio Santa Rita. El punto de encuentro será la Capilla de Santa Rita a partir del próximo miércoles, en el horario de 08:00 a 12:00 hs.

Desde Zoonosis indicaron que están evaluando la implementación de un día adicional de vacunación para facilitar el acceso a aquellas familias que, por motivos laborales, no pueden asistir en el turno mañana.

Tras finalizar en este sector, el operativo se trasladará al casco céntrico y posteriormente al resto de los barrios de la ciudad.

Un punto clave resaltado durante el anuncio fue el pedido de seguridad hacia la sociedad: “solicitamos que los animales sean trasladados por personas adultas y no por menores de edad, Debido a la gran concentración de mascotas en los puestos, pueden generarse situaciones de tensión entre los animales que requieren de la fuerza y el manejo de un adulto”.

Asimismo, se recordó la vigencia del Registro Único de Animales, un trámite que debe actualizarse durante todo el año para mantener los datos de la población animal local al día.

Castraciones y denuncias

Respecto a las consultas de los vecinos sobre las campañas de castración, Galian adelantó que se está trabajando para poner en funcionamiento el quirófano en el Centro de Atención Primari, "Estamos tratando de terminarlo para darle la funcionalidad que corresponde y brindar ese servicio", aseguró.

Finalmente, sobre las denuncias por animales en la vía pública o perras en celo, desde el área instaron a la colaboración vecinal para identificar a los tutores*. "Es fundamental la participación del vecino para que podamos identificar al responsable del animal y proceder como corresponde", concluyó.