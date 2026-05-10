Gimnasia de Jujuy encabeza una colecta de abrigo

Ante el pronóstico de temperaturas extremas en la provincia, el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy lanzó la campaña #LoboSolidario. La iniciativa busca recolectar ropa de invierno y frazadas para asistir a los sectores más vulnerables de la comunidad durante la temporada invernal.

La recepción de los artículos se llevará a cabo el domingo 17 de mayo en el Estadio 23 de Agosto. El lugar de entrega estará ubicado en el acceso principal y funcionará durante la previa del partido en el que el conjunto local se enfrentará a Temperley.

Desde la institución convocan tanto a los hinchas como a los vecinos jujeños a participar de esta acción solidaria. Todo lo recaudado será distribuido directamente entre personas en situación de calle.