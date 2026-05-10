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Colecta solidaria

Gimnasia de Jujuy encabeza una colecta de abrigo

El club recibirá donaciones para personas en situación de calle durante el próximo encuentro de local. 

Domingo, 10 de mayo de 2026 20:03

Ante el pronóstico de temperaturas extremas en la provincia, el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy lanzó la campaña #LoboSolidario. La iniciativa busca recolectar ropa de invierno y frazadas para asistir a los sectores más vulnerables de la comunidad durante la temporada invernal.

La recepción de los artículos se llevará a cabo el domingo 17 de mayo en el Estadio 23 de Agosto. El lugar de entrega estará ubicado en el acceso principal y funcionará durante la previa del partido en el que el conjunto local se enfrentará a Temperley.

Desde la institución convocan tanto a los hinchas como a los vecinos jujeños a participar de esta acción solidaria. Todo lo recaudado será distribuido directamente entre personas en situación de calle.

Flyer de la Campaña Solidaria

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