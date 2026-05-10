El Barcelona le ganó en el clásico al Real Madrid y se consagró campeón de LaLiga

El Barcelona le ganó 2-0 al Real Madrid en condición de local, por la trigésimo quinta fecha de LaLiga de España, y se consagró campeón para dar la vuelta olímpica en la cara de su histórico rival.

Los autores de los goles el inglés Marcus Rashford y el español Ferrán Torres, ambos en la primera mitad.

Con el triunfo, el equipo que dirige el entrenador alemán Hansi Flick alcanzó los 91 puntos, inalcanzable para el resto de sus competidores, y se consagró campeón a tres fechas del final, siendo todavía capaz de llegar a la icónica cifra de los 100 puntos.

Además, un Villarreal que ya tiene garantizada su plaza en la próxima UEFA Champions League igualó 1-1 con el Mallorca, el Valencia le ganó por 1-0 al Athletic Club de Bilbao aspirando a llegar a los últimos puestos de copas europeas y el Getafe empató sin goles con el Real Oviedo, para mantenerse en zona de acceso a la Conference League.

El primer gol del partido llegó a los ocho minutos de la primera parte, con un tiro libre del delantero Marcus Rashford desde el borde derecho del área, en el que sorprendió apuntando al segundo palo y remató al ángulo derecho del arquero Thibaut Courtois.

En 17 minutos, un centro al primer palo fue bajado de taco por el mediocampista Dani Olmo para habilitar la subida del delantero Ferran Torres, que se adentró en el área rival libre de marca y definió desde el punto del penal, para marcar el 2-0 con un disparo fuerte.

A los 21 minutos llegó el Real Madrid, con un excelente pase largo desde la derecha para el delantero Gonzalo García, que quedó mano a mano con el arquero rival e intentó definir por el primer palo, aunque su tiro salió impreciso.

Cuando iban 37 minutos, Rashford fue habilitado con un pase en profundidad por el costado derecho y pudo llegar hasta el área grande, encarando a Courtois y definiendo bajo y cruzado, con un tiro que salió apenas ancho.

A los 10 minutos quien apareció libre fue Ferran, esta vez por izquierda, quien también buscó cruzar una definición rasante aunque chocó con la pierna izquierda del arquero belga.

Así, festejando ante su público y quedándose con un nuevo Clásico, el Barcelona se quedó con el título de liga y alcanzó el bicampeonato en el fútbol español.