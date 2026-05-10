Alumnos ofrecen asesoramiento gratuito sobre viviendas a vecinos de Mariano Moreno

Una iniciativa impulsada por la materia “Asesoramiento Técnico” permitirá que alumnos de la promo 26 de la Escuela de Educación Técnica N° 2 "Prof. Jesús Raúl Salazar" brinden orientación gratuita sobre construcción y refacción de viviendas a vecinos del barrio Mariano Moreno.

La propuesta se llevará a cabo este martes 12 de mayo, a las 16 horas, en el establecimiento educativo y estará destinada a todas aquellas personas que necesiten asesoramiento sobre obras, ampliaciones o mejoras en sus hogares.

A través de un video compartido en redes sociales, los estudiantes realizaron la invitación abierta a la comunidad. “Somos la Promo 26 del área Construcción de la Escuela de Educación Técnica N° 2 y queremos invitar a los vecinos del barrio Mariano Moreno a una charla de asesoramiento técnico sobre sus viviendas”, expresaron.

Los alumnos, junto a docentes de la institución, pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en el área de "Construcciones" para orientar a los vecinos sobre materiales, planificación y requisitos necesarios al momento de realizar una obra o refacción. Para participar, los interesados pueden inscribirse al número 3886823319.