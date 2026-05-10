Candelaria, Úrsula y Sofía se suman a las elegidas de la FNE 2026

La Fiesta Nacional de los Estudiantes sigue sumando protagonistas para su edición n°75. Este fin de semana, tres instituciones de la capital jujeña realizaron sus galas de elección, sumando a nuevas jóvenes al sueño de septiembre para vivir la fiesta más linda de la provincia. Como cada año, Onda Estudiantil de El Tribuno de Jujuy acompaña de cerca cada paso, marcando la agenda de esta celebración que une a todo el estudiantado jujeño.

Representantes del Complejo José Hernández

En el Complejo Educativo José Hernández, la corona fue para Candelaria Mayans, quien represetará al colegio junto a sus princesas Tiziana Berardi y Ángeles Crespo. También fueron distinguidas Catalina Ase y Jazmín Aranda como damas de honor, Antonella Berardi como Miss Elegancia, Guillermina Ruíz como Miss Simpatía y Nicolás Ponce de León como Paje 10.

Representantes del Colegio Che Il

Por su parte, el Colegio Che Il celebró sus 30 años con la coronación de Úrsula Ricci. El cuadro se completó con las princesas Emilia Montaño y Sofía Pastorino Castro, además de las damas de honor Josefina Cejas Pellegrini y Luz Méndez. También recibieron distinciones Antonela Balbi en Miss Simpatía, Victoria Barea en Miss Elegancia, Helene Hensen como Embajadora y Bernardita Aliaga Ortiz como Mejor Compañera. Los estudiantes destacados fueron Máximo Marquillas como Paje 10 y Francesco Rossi como Embajador.

Representantes del Colegio Remedios de Escalada

Por otro lado, el Remedios de Escalada se vistió de los años 80 para coronar a Sofía Matorras. El grupo de representantes se completa con Julia Tartalo como primera princesa, Martina González Ficca como segunda princesa, Josefina Villarroel como Miss Simpatía, Valentina Salas como Miss Elegancia y Santino Paredes como Chico 10. La velada tuvo un brillo especial con la presencia de 12 ex reinas que regresaron a la pasarela para celebrar los 35 años del colegio.

Con estas coronaciones, las chicas ya se preparan para la Elección Capital. Además, tanto las representantes como sus princesas serán parte de los desfiles en Ciudad Cultural. En plena Avenida de los Estudiantes y en pleno mes de primavera, ellas serán las protagonistas de las noches más lindas de Jujuy.

La agenda de la FNE no se detiene y Onda Estudiantil continuará acompañando los colegios para mostrar cómo se vive la previa de la fiesta más linda de la provincia.