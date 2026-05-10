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Deporte y turismo

El Raid de los Andes pasó por los paisajes de Jujuy

La carrera de trail más esperada termina hoy en la Quebrada después de un arranque espectacular en las Salinas Grandes.

Domingo, 10 de mayo de 2026 15:50

Este domingo concluye la 13° edición del Raid de los Andes, exclusivamente en territorio jujeño. La competencia cierra hoy su segunda jornada en Purmamarca, tras unir los puntos más fuertes de la Puna y la Quebrada en solo dos días de pura montaña y altura.

Lo más impactante de la carrera se vio el sábado en las Salinas Grandes. Allí, cientos de corredores largaron la primera etapa de 12 kilómetros a más de 3.400 metros de altura. 

Hoy, la actividad se movió temprano hacia el tramo que une Tumbaya con Purmamarca. En esta etapa final, con 24 kilómetros de senderos que terminan justo a los pies del Cerro de los Siete Colores. Purmamarca se convirtió en el centro de todo el movimiento, recibiendo a los corredores.

Desde la organización destacaron que los participantes cumplieron con el pedido de "residuo cero", llevándose su propia basura para no afectar el ecosistema del salar ni los cerros. 

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