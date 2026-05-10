Jujuy se suma a la hoja de ruta federal para impulsar el desarrollo forestal sostenible

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) puso en marcha la “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal para el Desarrollo del Sector Forestal”, un proceso participativo que busca construir una agenda estratégica de largo plazo para fortalecer la cadena foresto-industrial argentina. En la jornada inicial, Jujuy tuvo un rol protagónico al reafirmar su compromiso con un modelo que articula crecimiento económico y sostenibilidad ambiental.

La provincia estuvo representada por el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Néstor Álvarez, y el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud. Durante el encuentro, se abordaron ejes clave como la incorporación de valor agregado, la competitividad foresto-industrial, la construcción en madera, los servicios ambientales, los mercados de carbono, el manejo del fuego, las certificaciones internacionales, la biomasa, la bioenergía y el fortalecimiento de centros tecnológicos regionales.

El ministro Abud advirtió que Argentina posee un enorme potencial forestal aún desaprovechado por factores como el contexto económico, la falta de financiamiento, la caída del consumo y la ausencia de un régimen de promoción efectivo. En ese marco, adelantó que Jujuy trabaja en un proyecto de Ley de Valor Agregado que será enviado a la Legislatura provincial, con el objetivo de evitar que la producción forestal salga como materia prima bruta y lograr que el procesamiento industrial se consolide dentro de la provincia, generando empleo y fortaleciendo la cadena productiva local.

Por su parte, el ministro Leandro Álvarez presentó el Plan de Cuenca Forestal Caimancito, una experiencia concreta de gestión sostenible financiada por la FAO. La iniciativa incluye inversiones en maquinaria, viveros forestales, prevención de incendios y trazabilidad digital de la madera, con participación de comunidades, municipios y el sector industrial. También contempla capacitación en diseño de muebles para modernizar y escalar la producción local.

“Jujuy no llega a esta hoja de ruta como observadora, sino con propuestas concretas y experiencia probada en el territorio”, sostuvo Álvarez. Y destacó: “Con más de 333.000 hectáreas de bosque nativo gestionadas de manera participativa, estamos construyendo un paradigma que conjuga arraigo territorial con sostenibilidad ambiental de largo plazo”.

La hoja de ruta federal se propone alinear prioridades entre el sector público y privado para potenciar actividades con capacidad de generar desarrollo, empleo y exportaciones. Para Jujuy, formar parte activa de este espacio significa incidir en decisiones estratégicas que pueden traducirse en crecimiento económico, generación de empleo y fortalecimiento de cadenas de valor sostenibles en el norte argentino.