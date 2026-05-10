La Dirección General de Turismo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy lanzó una invitación abierta a trabajadores del sector turístico y al público en general para participar de una capacitación gratuita en oratoria. La iniciativa busca fortalecer las habilidades comunicacionales y elevar la calidad de atención a los visitantes.

El curso estará a cargo del técnico superior en Relaciones Públicas y Ceremonial, Jorge Ramos, y abordará herramientas de comunicación asertiva junto con técnicas de oratoria orientadas a transmitir información de manera clara, efectiva y adaptada a distintos tipos de públicos.

La actividad se realizará el próximo martes 13 de mayo, en modalidad presencial y con una duración de una sola jornada. El encuentro se desarrollará de 15 a 18 en el Centro Cultural Héctor Tizón, ubicado en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Junín.

Los interesados podrán inscribirse a través de un enlace habilitado o escaneando el código QR que figura en la pieza de difusión oficial. Con esta propuesta, el municipio apunta a contribuir con la profesionalización del sector turístico local y mejorar la experiencia comunicacional de quienes interactúan a diario con los turistas.