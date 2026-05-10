Presentación del Renault Boreal en AutoJujuy

AutoJujuy realizó la presentación oficial del nuevo Renault Boreal, un SUV que marca un salto en diseño, tecnología y experiencia de conducción dentro de la marca. Desde el concesionario destacaron que se trata de un vehículo pensado no solo para trasladarse, sino para disfrutar cada trayecto. "Es un modelo con mucho diseño, mucha tecnología, pero sobre todo suma experiencias a la conducción", dijo Leonardo Chañi, gerente comercial.

El Renault Boreal incorpora 24 asistencias a la conducción, elevando los estándares de seguridad y manejo. En materia de confort, uno de los diferenciales más llamativos es su sistema de masajeador integrado en los asientos, pensado para mejorar la experiencia en viajes largos. A esto se suma un equipo de sonido premium Harman Kardon, que aporta una calidad acústica superior dentro del habitáculo.

El Boreal también apunta a un perfil activo. Su diseño y accesorios permiten un uso que combina ciudad y aventura: Transporte de bicicletas; Salidas al dique con kayak; Viajes y campamentos. Es un vehículo ideal tanto para la familia como para quienes buscan actividades al aire libre.

AUTOJUJUY | TRES VERSIONES DISPONIBLE.

Plan Rombo

Una de las novedades destacadas es la posibilidad de acceder al Boreal a través de Plan Rombo, algo que anteriormente no era habitual en vehículos de esta gama.

Este sistema permite: Financiamiento directo de fábrica; Cuotas accesibles; y Planificación de compra.

Los asesores comerciales adaptan cada propuesta a las necesidades del cliente, facilitando el acceso a este nuevo modelo.

COMERCIAL Y PLAN ROMBO | LEONARDO CHAÑI Y NATALIA PÉREZ.

Dónde conocerlo

El modelo se presenta en tres versiones, todas disponibles en AutoJujuy para realizar pruebas de manejo. Desde la concesionaria invitan al público a conocer de cerca el vehículo en su local ubicado sobre Colectora Acceso Sur, en San Salvador de Jujuy. Horarios de atención: lunes a viernes, de 8.30 a 20; sábados, de 9 a 13.