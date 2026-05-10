Ponderan rol de Jujuy en el impulso a los cultivos andinos

Magda Choque Vilca, referente de la gastronomía identitaria y del rescate de papas andina, representó a Jujuy en la segunda edición de "Mujeres que cocinan ideas", encuentro realizado recientemente en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) que reunió a destacadas voces de la gastronomía, el turismo, la producción y la cultura del país.

Choque Vilca participó del bloque denominado "El legado", un espacio centrado en la transmisión de saberes, la identidad cultural y el vínculo entre pasado y futuro. "Es una distinción haber estado en este evento tan importante. Me tocó integrar una mesa llamada "El legado", junto a personas que realizan trabajos muy valiosos desde distintos ámbitos", expresó la impulsora de la Tecnicatura Superior en Cocinas Regionales y Cultura Alimentaria de la Universidad Nacional de Jujuy.

Destacó que su participación estuvo enfocada en compartir la experiencia jujeña vinculada a las escuelas de cocina y al rescate de las papas andinas. "Lo que planteé es cómo algunas de las acciones que impulsamos se transformaron en un legado. En nuestro caso, las escuelas de cocina y el rescate de las papas andinas se convirtieron en herramientas de desarrollo y en políticas públicas concretas", explicó.

Detalló que las escuelas de cocina y las tecnicaturas funcionan de manera pública y gratuita en distintos pisos ecológicos de la provincia, principalmente en zonas rurales, consolidando un modelo innovador de formación y desarrollo territorial. También ponderó el rol pionero de Jujuy en el impulso a los cultivos andinos, una tarea articulada entre la Universidad Nacional de Jujuy, organismos públicos y espacios de investigación.

La ingeniera agrónoma compartió el panel con Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo y miembro del directorio del Improtur; Verónica Wiñazki, creadora de "Comida de Abuelas"; y la periodista e influencer de viajes Meme Castro. "A mí me parece muy importante que Jujuy esté sentado en esa mesa de vanguardia, mostrando lo que somos capaces de construir desde nuestro territorio", afirmó.

El encuentro, organizado por Claudia Bachur y Mónica Albirzu, se estructuró en torno a cuatro ejes, la creación, negocio, tribu y legado. La jornada permitió debatir sobre tendencias actuales vinculadas a la gastronomía, como la revalorización del origen de los alimentos, el crecimiento de proyectos con impacto social, la integración entre cocina y experiencias turísticas, y modelos de desarrollo con propósito.

Choque Vilca sostuvo que su participación tuvo repercusión mediática y derivó en nuevos reconocimientos, entre ellos una otorgada por la Red Andina.

Además, destacó los recientes programas impulsados en Jujuy junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), orientados al fortalecimiento del patrimonio gastronómico provincial. Uno de ellos está vinculado a la certificación de saberes gastronómicos ancestrales, una iniciativa que busca reconocer formalmente a cocineras y cocineros portadores de conocimientos tradicionales. "No se trata de un simple registro, sino de una valorización del saber hacer, con aval institucional de la universidad para reconocer esos oficios y conocimientos", explicó. El segundo apunta al desarrollo de circuitos gastronómicos territoriales, con un relevamiento de espacios culinarios en distintas regiones de la provincia, incluyendo Quebrada, Puna, Valles y Yungas.