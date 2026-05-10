Ong se ofrece para cuidado de niños los días feriados

En un contexto económico complejo, donde muchas familias deben reorganizar sus rutinas laborales y personales para sostener sus ingresos, la asociación civil Cuidando Infancias impulsa una propuesta solidaria destinada a acompañar a madres, padres y tutores con niños pequeños los días feriados y sábados.

La iniciativa consiste en ofrecer un espacio gratuito de cuidado para niños de entre 2 y 8 años, destinado especialmente a familias en situación de vulnerabilidad económica que necesiten trabajar o estudiar y no cuenten con una red de apoyo para el cuidado de sus hijos.

Así lo explicó Estela Neder, integrante de la comisión directiva de la asociación y explicó que, "debido a la situación económica que vivimos, muchas personas tienen que trabajar los días sábados, feriados o incluso cuando hay jornadas institucionales en las escuelas. Muchas veces no tienen con quién dejar a sus hijos y terminan quedando solos o al cuidado de otros hermanos menores, con los riesgos que eso implica".

El servicio estará dirigido a niños de entre 2 y 8 años, siempre que los más pequeños ya hayan dejado los pañales. La atención se brindará los sábados, feriados nacionales y provinciales, además de los días de jornada institucional escolar e incluye desayuno, almuerzo, merienda y colaciones, de acuerdo con el tiempo de permanencia de los niños. "La idea es proteger a las infancias y ayudar a los padres para que puedan trabajar tranquilos o estudiar, sabiendo que sus hijos están cuidados", agregó.

El horario previsto será flexible, adaptado a las necesidades de cada familia, con una referencia general que va desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. "No es un horario rígido. Hay familias que necesitarán solo unas horas por la mañana, otras por la tarde o al mediodía. Todo dependerá del trabajo o la situación particular de cada persona", detalló.

Recordó que la asociación ya cuenta con experiencia ya que entre mayo de 2022 y marzo de 2024, el equipo sostuvo un espacio de cuidado que funcionó de lunes a viernes, incluidos los feriados, acompañando a unas 30 familias, pero las dificultades económicas los obligaron a suspender ese esquema más amplio.

"Ya tenemos experiencia en este trabajo, pero sostener un servicio diario implica muchos costos, alimentación, cuidadoras, personal de limpieza. En este momento no contamos con los recursos necesarios para hacerlo durante toda la semana, por eso decidimos retomar con esta modalidad más acotada", explicó Neder.

Para llevar adelante la propuesta, la organización cuenta con cuidadoras con experiencia, personal de limpieza y también voluntarios que se sumaron para colaborar.

El servicio será completamente gratuito, aunque estará destinado exclusivamente a familias de escasos recursos. El espacio de cuidado funcionará en dependencias del "Buen Pastor", ubicado en San Martín 1232.

Desde la asociación destacaron que la iniciativa busca no solo resolver una necesidad concreta de cuidado, sino también prevenir situaciones de riesgo para niños que muchas veces quedan sin supervisión ante la falta de alternativas.

Las personas interesadas deberán comunicarse por Whatsapp al 3884773592, donde recibirán información sobre los requisitos y condiciones para acceder.