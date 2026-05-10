Alto Comedero

Oficina móvil para las personas con discapacidad

Atenderá el martes en centro del Ministerio de Desarrollo Humano.

Domingo, 10 de mayo de 2026 00:00
Imagen ilustrativa.

El Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia realizará una nueva jornada de la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad, con el objetivo de acercar información, orientación y acompañamiento a vecinos y vecinas de Alto Comedero.

La actividad se desarrollará este martes, de 9 a 12, en el Centro Integral de ese ministerio, ubicado en Manzana AP 35 - Lote 1, avenida La Intermedia del citado distrito capitalino.

Durante la jornada se brindará asesoramiento integral sobre el acceso a la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, además de orientación sobre trámites, gestiones, servicios y beneficios destinados a personas con discapacidad.

La propuesta está dirigida a personas con discapacidad, familiares y público interesado, buscando fortalecer el acceso a derechos y facilitar herramientas de gestión mediante una atención territorial y cercana, además de promover la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Temas de la nota

