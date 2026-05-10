En la Puna mejoran la producción camélida

En el paraje La Intermedia, al norte de la Puna jujeña se congregaron los criadores de llamas y ovejas de la región, y de otros sectores de la economía con el propósito de mejorar las condiciones productivas y de comercialización, en la XXVIII Expo Feria de Reproductores Camélidos y Ovinos, la XXI Feria de Artesanos y Agricultores Andinos, y la XI Exposición de Hierbas Medicinales.

EVALUACIÓN | TÉCNICOS PROCLAMAN A LAS LLAMAS GANADORAS TIPO K’ARA.

Este espacio de exposición y comercialización productiva que organiza anualmente la comunidad aborigen con colaboración de la comisión municipal de Pumahuasi, es uno de los más convocantes en esa zona. Allí se congregan pequeños productores agrícolas, ganaderos, artesanos, alfareros, tejedoras, cocineros populares y emprendedores.

APERTURA | HÉCTOR MARTIARENA COMISIONADO DE PUMAHUASI HONRA A LA PACHA.

Ayer se realizaron las actividades centrales, hoy al mediodía se entregarán los premios a los reproductores ganadores, y en la tarde se cerrará la feria con un agradecimiento a la Pachamama por lo realizado.

PRESENCIA | LAS COMUNIDADES SE DESTACAN EN EL DESFILE CÍVICO Y ESCOLAR.

VENTA | PRODUCTOS DE DIVERSAS ZONAS SE COMERCIALIZAN EN LA FERIA.

DEGUSTACIÓN | LA CODEPO OFRECIÓ EXQUISITECES CON CHACINADOS DE LLAMA.

Asistencia técnica

El Ministerio de Desarrollo Económico y de Producción colaboró y acercó asistencia técnica a la comunidad aborigen y comuna de Pumahuasi en la organización de la nueva edición ferial ganadera.

María Deiana, secretaria de Desarrollo Productivo; Juan Casasco, director de Ganadería, y Diego García Goyena y Carlos Luque, coordinadores de la Secretaría de Agencias de Desarrollo de la Provincia, estuvieron ayer en la jornada central.

Manuel Mamani comunero de La Intermedia agradeció el respaldo y bregó por el mejoramiento de la actividad ganadera en la región.