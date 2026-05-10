Confirmaron 3 casos de hantavirus en Jujuy

La Dirección Provincial de Epidemiología informó que, hasta la Semana Epidemiológica 17 de 2026, en Jujuy se confirmaron tres casos de hantavirus, vinculados a exposición ambiental y rural, sin evidencia de transmisión comunitaria ni circulación del virus Andes en la provincia.

Los casos corresponden a un hombre de 33 años, residente de Calilegua y trabajador rural vinculado a tareas nocturnas en cañaverales, con evolución favorable luego de una internación; a una mujer de 20 años, oriunda de Puente Lavayén, trabajadora rural dedicada a la cosecha de poroto, actualmente estable y bajo manejo ambulatorio, y a un hombre de 36 años que cuida ganado en el departamento Santa Bárbara.

Desde Epidemiología precisaron que los eventos presentan antecedentes compatibles con transmisión zoonótica clásica asociada al contacto con excretas de roedores silvestres. Y que los tres casos se dieron en momentos diferentes y localidades diferentes y no tienen nexo epidemiológico entre sí.

En relación al contexto nacional, las autoridades locales hicieron saber de la investigación de un brote de enfermedad respiratoria aguda grave ocurrido en un crucero internacional que zarpó desde Ushuaia, donde se identificaron seis casos, uno confirmado para hantavirus correspondiente al virus Andes, con tres personas fallecidas. Según la Dirección Nacional de Epidemiología, la principal zona de circulación del virus Andes se concentra en el sur del país, siendo esta la única variante con evidencia documentada de transmisión de persona a persona.

En ese marco, desde la Provincia se aclaró que el riesgo epidemiológico para Jujuy es bajo, ya que en el territorio provincial no existe circulación demostrada del virus Andes. Sí, los virus Orán y Laguna Negra, históricamente asociados a casos aislados vinculados a exposición ambiental, sin cadenas de transmisión interpersonal.

También se aclaró que el caso difundido recientemente de un paciente de Bariloche que habría transitado por Jujuy no guarda relación con el brote del crucero. Tras la comunicación con la Dirección de Epidemiología de Río Negro, se determinó que no se identificaron contactos estrechos en la provincia y que el contagio se habría producido en Bariloche.

Se destacó que el Ministerio de Salud de Jujuy continúa con vigilancia epidemiológica activa, investigación inmediata de casos sospechosos, monitoreo de contactos y recomendaciones preventivas a población con exposición rural. Aconsejó, como prevención, la ventilación de ambientes cerrados, el control de roedores y la consulta médica ante fiebre, cefalea, mialgias o cuadros respiratorios.