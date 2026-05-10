Aumentó prestación por desempleo para rurales

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores dispuso una actualización en los montos de la Prestación por Desempleo a partir del 1 de este mes. "La medida fue aprobada por el cuerpo directivo en su reunión del 30 de abril, en la que se dispuso un aumento del 2% en el monto de la Prestaciones por Desempleo. Con esta actualización, la prestación alcanzará un valor máximo de $382.453 y un mínimo de $191.227," destacó el delegado del Renatre Jujuy, Jorge Rois.

Aclaró que "dado que la liquidación correspondiente a mayo se realizó con los valores anteriores, el organismo informó que se abonará la diferencia correspondiente el próximo 15 de mayo, a fin de garantizar la correcta aplicación del aumento. A partir de junio, los pagos se efectuarán con los montos actualizados", remarcó.

Destacó que además de la asignación mensual, la prestación incluye asistencia médica a través de la obra social Osprera para el beneficiario y su familia, cobro de asignaciones familiares y seguro de sepelio.