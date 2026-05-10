Adhesión jujeña a la nueva Marcha Federal Universitaria

La Universidad Nacional de Jujuy, en conjunto con Adiunju, Utduj y Apunju, adhirió a la convocatoria realizada por la Conadu Histórica, para la Marcha Federal Universitaria, el próximo martes 12 de mayo. La movilización convocará a docentes, investigadores, estudiantes y personal no docente, entre otros, bajo el lema "En defensa de la educación publica".

Esta medida se da en un contexto de permanente lucha de varios meses, con el objetivo de exigirle al presidente Javier Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento votada por el Congreso Nacional.

La nueva Marcha Federal por la Educación, la Universidad Pública y la Ciencia Nacional fue anunciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Como las tres anteriores (de abril de 2024, octubre de 2024 y septiembre de 2025), la nueva protesta promete ser nuevamente popular y multitudinaria.

La convocatoria esta prevista para este martes, a partir de las 17, sobre calle Alberdi, entre Martiarena e Independencia, frente a la Facultad de Ciencias Agrarias, y se espera gran participación de gremios y otras organizaciones.

Marco de lucha

Desde el gremio de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy (Adiunju), ya devienen de una serie de actividades en el contexto y marco de lucha que se fueron endureciendo en el mes de abril y mayo.

A principios del mes de abril, se realizaron eventos culturales para pedir por la Ley de Financiamiento Universitario; también se dispuso organizar clases públicas para entender el contexto y el fallo.

De la misma manera se realizaron jornadas de visibilización, circulando por las aulas con carteles y volantes que incluyeron la convocatoria dirigida a otros gremios y a estudiantes. En tanto se realizaron actividades permanentemente.

Del fallo judicial

La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el 31 de marzo que el gobierno nacional debería ejecutar inmediatamente la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición del Salario Docente.

En un fallo que considera "poco serios" los agravios del Estado Nacional respecto a la medida cautelar interpuesta por el CIN, los jueces de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenaron "el cumplimiento inmediato de dos de las normas de la Ley 27.795, en particular, los artículos 5 y 6, primer párrafo, los cuales se refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley y la recomposición de todos los programas de becas del estudiantado".

De esta manera, la Cámara ratificó lo resuelto en primera instancia por el juez de grado Enrique Cormick, e hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el CIN y universidades nacionales para que se ejecute inmediatamente la ley y, de esta manera, se recompongan los salarios del personal y los montos asignados a becas estudiantiles.

Convocatoria

Desde el gremio Adiunju explicaron a través de un comunicado que la "universidad pública es una herramienta fundamental para la igualdad social y el ejercicio de derechos" , es por ello que planteaban la unidad de todos los claustros y el personal no docentes para marchar y hacer frente a las medidas de ajuste y "pérdida de derechos".

Cayó casi la mitad de los recursos

Las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a gremios docentes y representantes de la Federación Universitaria Argentina (FUA), brindaron una conferencia de prensa el jueves pasado, para convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria que se realizará el próximo martes 12 de mayo a las 17, con epicentro en Plaza de Mayo y réplicas en distintos puntos del país.

Durante la conferencia, desde el CIN advirtieron sobre el fuerte deterioro presupuestario que atraviesa el sistema universitario argentino. "Desde 2023 a la fecha han caído las transferencias al sistema universitario un 45,6 por ciento y eso implica que en todos los aspectos estamos a la mitad de nuestras posibilidades y capacidades", señalaron.

Asimismo, remarcaron que la situación "ya afecta seriamente el desarrollo de las actividades" y aseguraron que lo "más urgente y dramático" es la situación salarial del personal docente y no docente.