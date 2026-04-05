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La Libertad Avanza

LLA preside dos comisiones

Obtuvo las de Derechos Humanos y la de Asuntos Sociales.

Domingo, 05 de abril de 2026 23:40
Legisladora | María Laura Tome Gamez del bloque opositor La Libertad Avanza.

El bloque opositor en Diputados, La Libertad Avanza obtuvo la presidencia de dos comisiones: Derechos humanos y Asuntos Sociales, accediendo a ellas por reglamento y por cantidad de bancas en el recinto.

La primera estará presida por el diputado Matías Paterno, y la segunda por la legisladora María Laura Tome Gamez. Constituidas esta semana se reunirán para comenzar a estudiar los proyectos de ley que tomaron estado parlamentario en la segunda sesión de marzo pasado y fueron derivados a ambas para su análisis.

A Asuntos sociales fueron derivados los proyectos de ley de Juventudes, de Creación de una Federación de patinaje artístico de Jujuy, de Inembargabilidad de bienes a entidades sociales y deportivas, de Creación del Programa provincial alerta mayor de asistencia y respuesta inmediata para adultos mayores, de Accesibilidad digital, de Conectividad universal efectiva, de Regulación de la publicidad de juegos y apuestas en Jujuy, de Creación del Programa provincial de preparación y acompañamiento para personas próximas a jubilarse, y de Creación de la Agencia de Deportes y Turismo de Jujuy.

Mientras que a Derechos humanos fueron enviados los proyectos de ley para Instituir la figura de Guardianes civiles contra la trata de personas en Jujuy, y del Marco normativo para erradicar el castigo corporal y otras formas de trato crueles, inhumanos y degradantes de niñas, niños y adolescentes.

De esta manera se va marcando el ritmo de la agenda parlamentaria que comenzó la semana pasada con actividad en otras comisiones ya formalizadas, y para esta todo indica que habrá sesión lo cual se definirá mañana.

 

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