Independiente venció a Racing y se quedó con el clásico de Avellaneda

Independiente venció 1 0 a Racing este sábado en el estadio Libertadores de América de Avellaneda. El único tanto llegó a los 80 minutos cuando Gabriel Ávalos concretó tras un buscapié de Santiago Montiel.

En el primer tiempo Racing tuvo posesión y opciones, y la academia desperdició un penal que dejó a la visita sin gol; en la segunda parte Independiente mejoró, el Rojo generó llegadas y finalmente el clásico se definió cerca del final cuando Ávalos marcó para certificar la victoria sobre Racing en Avellaneda este sábado de abril.

El triunfo le permitió al Rojo trepar en la tabla: Independiente escaló al octavo puesto de la Zona A con 17 puntos, mientras Racing quedó quinto en la Zona B con 18 unidades; la victoria en el clásico de Avellaneda también consolidó a Ávalos como goleador del Torneo Apertura en este abril.

La jugada del gol nació en un desborde de Santiago Montiel por la banda, el buscapié encontró a Gabriel Ávalos y el delantero definió a los 80 minutos para el 1-0; ese vínculo entre Montiel y Ávalos selló la Avellaneda victoria del Rojo sobre la academia en el clásico.

La jugada decisiva y las opciones previas

El gol que le dio la victoria al Rojo ante Racing llegó tras una acción por la derecha: Santiago Montiel desbordó a Agustín García Basso, envió el buscapié y Gabriel Ávalos definió dentro del área para el 1-0 a los 80 minutos, letal en el clásico de Avellaneda.

Antes de la definición, Racing tuvo chances claras en el primer tiempo y la academia falló un penal que pudo cambiar el curso del partido; además, en la segunda parte Marcone remató y fue detenido por Cambeses, y Malcorra conectó una volea que Cannavo despejó en el área chica.

La acción decisiva consolidó a Ávalos como figura del encuentro y le dio al Rojo la Avellaneda victoria sobre Racing este sábado de abril, mientras la academia se fue con la frustración de no haber aprovechado las oportunidades previas.