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EL TIEMPO EN JUJUY

Domingo inestable en la capital

La jornada se presenta con condiciones variables en la capital jujeña, con temperaturas templadas y probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada.

Domingo, 19 de abril de 2026 07:46

El tiempo para este domingo en San Salvador de Jujuy estará marcado por la inestabilidad. Según los datos disponibles, la jornada comenzará con lloviznas durante la mañana, con una temperatura mínima de 16°C y vientos del norte entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde, se espera una mejora parcial en la temperatura, que alcanzará una máxima de 24°C. Sin embargo, las condiciones seguirán inestables con la presencia de tormentas aisladas y una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 10% y el 40%. Los vientos rotarán al noreste, manteniendo intensidades similares.

Por la noche, el tiempo continuará con tormentas aisladas, aunque con una leve disminución del viento, que se ubicará entre 0 y 2 km/h y cambiará su dirección al sudoeste. La temperatura descenderá hasta los 20°C, cerrando una jornada húmeda y con variabilidad climática.

Por el momento no existen alertas emitidas para la provincia.

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