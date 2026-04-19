Anuncian alerta amarilla por fuertes tormentas para esta noche

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afectarán la zona de los Valles y Yungas

La alerta amarilla alcanza a las zonas de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, Zona baja de Doctor Manuel Belgrano, Zona baja de Tilcara

Según el pronóstico, la semana se presenta con condiciones de inestabilidad. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 20°C y 24°C, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 12°C y 16°C, con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.

En tanto para mañana lunes, inicio de semana se prevé una jornada de tormentas aisladas con precipitaciones del 10-40% durante todo el día

Desde los organismos oficiales recomiendan a la población tomar precauciones y mantenerse informada a través de los canales oficiales.