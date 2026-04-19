FOTOS: Multitudinario desfile por el aniversario de la “Tacita de Plata”

Una jornada despejada y a pleno sol le tocó a la comunidad jujeña para vivir desde temprano el desfile cívico, militar y gaucho este domingo.



Miles de estudiantes marcharon sobre la avenida junto a las fuerzas y las agrupaciones tradicionalistas, en un emotivo encuentro que marcó este tercer domingo de abril. Las escuelas primarias y los colegios secundarios dijeron presente en primera instancia, acompañados por las fuerzas militares, mientras que el cierre estuvo a cargo de las instituciones gauchas, que deleitaron al público con sus atuendos típicos y la elegancia de sus caballos.



Desde el palco oficial acompañó el intendente Jorge Chuli Jorge, junto a otras autoridades, en una jornada que volvió a unir al pueblo jujeño en su día.