Orden de desfile por el aniversario de San Salvador de Jujuy

Como cada año, la comunidad jujeña se congrega para celebrar un nuevo aniversario de la ciudad con el tradicional desfile que reúne a instituciones educativas, fuerzas de seguridad y agrupaciones gauchas. El acto dio inicio a las 9.30 y se extenderá durante toda la jornada, con la participación de escuelas primarias y secundarias que desfilan según el cronograma establecido por la organización.
A continuación, el listado completo del orden de pasadas:
ESCUELAS QUE ENCABEZAN
ORDEN
1 | ESCUELA N2 100 “FRANCISCO DE ARGAÑARAZ”
2 | ESCUELA N2 205 “BERNARDINA MEJIA MIRABAL DE ARGAÑARAS”
3 | ESCUELA N2 391 “PRIMERA FUNDACION DE JUJUY”: CIUDAD DE NIEVA
4 | ESCUELA N2 111 “SAN FRANCISCO DE ALAVA”
ESCUELAS PRIMARIAS
ORDEN
1 ESCUELA PRIMARIA N* 465
2 ESCUELA N2 455
3 ESCUELA N2 68 "MAESTRA CONCEPCION CICARELLI”
4 COLEGIO NUEVA SIEMBRA
5 COLEGIO DEL DIVINO REDENTOR
6 COLEGIO NUEVO HORIZONTE N* 1
7 ESCUELA N? 456 “SARGENTO JUAN BAUTISTA CABRAL”
8 ESCUELA N2 435 “PROF. HUMBERTO JUSTO AGUERO”
9 ESCUELA N? 407 “PROF. PABLO ARROYO”
10 ESCUELA N2 430 “PADRE JERONIMO SCHONFELD”
u ESCUELA N? 190 “DR. MACEDONIO GRAZ”
2 ESCUELA N? 38 “JUANITA STEVENS”
13 ESCUELA N? 51 “SANTA ROSA DE LIMA”
14 ESCUELA N? 28 “PRESIDENTE AVELLANEDA”
15 ESCUELA N2 392 “SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE”
16 ESCUELA N* 50 “OBISPO PADILLA”
17 ESCUELA N? 136 “GENERAL LAMADRID”
18 COLEGIO REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTIN
19 COLEGIO SANTA TERESITA
20 ESCUELA N? 48 “DR. MANUEL PADILLA”- VILLA JARDIN DE REYES
21 ESCUELA MODELO DE EDUCACION INTEGRAL EMDEI
22 ESCUELA N? 8 ESCOLASTICO ZEGADA
23 ESCUELA N2 434 “MINERO JUJEÑO”
24 ESCUELA N? 436 “DIP. MARIA DEARBERMUDEZ"
25 ESCUELA N2 470 “BARTOLINA SISA”
26 ESCUELA MUNICIPAL N? 1 “MARINA VILTE
27 COLEGIO CRISTIANO EVANGELICO CHE — IL
28 COLEGIO PABLO PIZZURNO
29 ESCUELA N2 431 “ISABEL LA CATOLICA”
30 COLEGIO EVANGELICO CRISTO REY
31 ESCUELA N2 79 "DR. ESTANISLAO SEVERO ZEBALLOS”
32 ESCUELA N* 418 “EVA PERON”
33 ESCUELA N14 "JUAN BAUTISTA ALBERDI”
34 COLEGIO “LOS LAPACHOS”
35 ESCUELA NORMAL “JUAN IGNACIO GORRITI”
ESCUELAS SECUNDARIAS
1 COLEGIO “SANTA BARBARA”
2 COLEGIO N? 2 “ARMADA ARGENTINA”
3 COLEGIO POLIMODAL N° 3
4 COLEGIO SANTA TERESITA
5 BACHILLERATO PROVINCIAL N °21
6 BACHILLERATO N? 6 “ISLAS MALVINAS”
7 ESCUELA MODELO DE EDUCACION INTEGRAL — EMDEI
8 ESCUELA NORMAL “JUAN IGNACIO GORRITI”
9 COLEGIO SECUNDARIO PABLO PIZZURNO
10 COLEGIO ANTONIO MARIA GIANELLI
11 ESCUELA DE COMERCIO N°1 “PROFESOR JOSE ANTONIO CASAS”
12 ESCUELA DE EDUCACION TECNICA N2 2 “PROFESOR JESUS RAUL SALAZAR”
13 COLEGIO SECUNDARIO N2 48 “PROFESOR ALBERTO AMANTE”
14 COLEGIO EVANGELICO “CRISTO REY”
15 COLEGIO SECUNDARIO N?2 62 “SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE”
16 INSTITUTO PRIVADO SECUNDARIO LATINOAMERICANO (IPSEL)
17 COLEGIO SECUNDARIO N? 2 “FRANCISCA TRIGUERO DE ROCHA SOLORZANO”
18 ESCUELA TECNICA PROVINCIAL N2 1 “ARISTOBULO VARGAS BELMONTE”
19 COLEGIO SECUNDARIO N2 59 “OLGA MARQUEZ DE AREDEZ”
20 COLEGIO NUEVO HORIZONTE
21 COLEGIO SECUNDARIO DE ARTES N 42
OTRAS MODALIDADES
1 - BIS: | MODALIDAD DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS: 1 BACHILLERATO PROVINCIAL ACELERADO PARA ADULTOS N* 4 EJERCITO DEL NORTE
2 INSTITUTO SUPERIOR MANUEL BELGRANO DE TECNICO MECANICO DENTAL
3 BACHILLERATO PROVINCIAL PARA ADULTOS N* 1 DOMINGO EDUARDO BACA OJEDA
4 CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL NUEVO HORIZIONTE
5 INSTITUTO SUPERIOR SAN EXPEDITO
6 COLEGIO SECUNDARIO “OLGA MARQUEZ DE AREDEZ N* 59 MODALIDAD JOVENES Y ADULTOS
7 MODALIDAD DE EDUCACION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA
8 INSTITUTO SUPERIOR DE CAPACITACION ADUANERA JUJUY DR. GUILLERMO SNOPEK