El gobernador Sadir encabezó los actos por el 433 aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy

El gobernador Carlos Sadir encabezó los actos protocolares en la plaza Argañaraz en la punta del Parque San Martín, junto a el estuvieron el intendente de la capital Raúl Jorge, diputados provinciales y concejales, Veteranos de Malvinas, asociaciones gauchas y fuerzas de seguridad.

En su discurso el intendente Jorge destacó la importancia de la ciudad, "En esta fecha solo recordar la dura tarea que tuvo que ejercer Francisco de Argañaraz y Murguía para fundar una ciudad que fuera un pórtico estratégico a la quebrada de Humahuaca, el canal natural para generar el vínculo con el Alto Perú y las riquezas de las minas de Potosí".

También destacó la figura y la importancia del General Manuel Belgrano en nuestra provincia, "Convivió en Jujuy dos años con el pueblo heroico, mártir posibilitó la gestión pública y participativa de un pueblo que acompañó los triunfos que permitieron generar la identidad de la independencia".

En otro tramo de su discurso Jorge también planteó la necesidad como jujeños que hacer conocer la historia, sobre todo la del Éxodo Jujeño, "tenemos que construir un eje para el futuro, la potencia de la producción, la ciudad exige una reconversión para no ser una ciudad adminsitrativa y esto se ve en el desarrollo del Gran Jujuy donde en ciudades como Perico o Palpalá se están desarrollando polos industriales, con todos esos objetivos sigamos trabajando para el bien de todo Jujuy".

Acto seguido el gobernador de la provincia hizo entrega de la escritura de posesión de la plaza Argañaraz al intendente capitalino.