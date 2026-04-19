Palestra cumple 40 años en San Pedro y San Pablo

El 19 de abril de 1986 el Movimiento Palestra desembarcó en la parroquia San Pedro y San Pablo del sur capitalino a través de un inquieto grupo de jóvenes que se animó a abrazar por primera vez a Cristo Camino, Verdad y Vida.
Hoy se cumple el 40º aniversario de ese momento y la invitación a quienes alguna vez transitaron por el Movimiento es a celebrar esta alegría y gozo de Cristo resucitado en la Eucaristía. La misa de acción de gracias se oficiará desde las 19 en la sede ubicada en avenida Almirante Brown y Zegada. Y al concluir compartirán un brindis.
PUBLICIDAD