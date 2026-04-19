Usan geointeligencia y datos para anticipar el dengue

Se concretó el pasado jueves el segundo conversatorio del ciclo de Conciencia Pública de la Secretaría de Ciencia y Técnica, y Estudios Regionales (Secter) de la Universidad Nacional de Jujuy (Unju), con la exposición de la investigadora en tecnología geoespacial de la Universidad de Clark, Estados Unidos, Weizhi Li. También expuso otra especialista de Inecoa sobre geociencia en acción.

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La investigadora está usando datos producidos en Jujuy para realizar este análisis de tipo geográfico sobre el dengue.

La actividad se realizó en el salón auditorio del Instituto de Geología y Minería, con la exposición de Weizhi Li, magister Scientiae, doctoranda e investigadora asociada a la Universidad de Clark. Durante el encuentro presentó la ponencia titulada "Cacería en las alturas: cómo los satélites predicen un nuevo brote de dengue", en el marco de un proyecto de pasantía enfocado en la implementación de sistemas de vigilancia entomológica y de circulación de arbovirus.

Además se abordó, con datos de la Unju en la implementación de sistemas de vigilancia entomológica y de circulación de arbovirus, la iniciativa en la que también colabora la doctora en Ingeniería del Inecoa/Unju -Conicet, Gisela Noelia Revollo Sarmiento, quien disertó sobre "Geointeligencia en acción". La charla contó con gran asistencia, y de la secretaria de Ciencia y Técnica, Sandra Giunta.

La investigadora Li, especializada en la predicción de brotes de dengue mediante el uso de tecnologías geoespaciales, realizó un análisis temporal de la abundancia de huevos de Aedes aegypti, en el que encontró una correlación significativa con índices vinculados a los fenómenos de El Niño y La Niña.

Para sus estudios, utilizó sensores remotos aplicados localmente en la ciudad de San Pedro, con la proyección de extender esta metodología a otras localidades. En ese sentido, destacó que, a diferencia de los métodos meteorológicos tradicionales, los sensores remotos resultan más factibles de replicar en distintos territorios.

GISELA REVOLLO SARMIENTO, CONICET

Li se encuentra cursando el doctorado en Geografía en la Universidad de Clark. "Está en una fase avanzada de su doctorado y ha estado utilizando datos que hemos producido aquí en Jujuy, generados por un grupo de investigación dedicado al estudio del vector del dengue, el mosquito Aedes aegypti, para realizar este análisis de tipo geográfico", explicó el investigador Emiliano Fumagalli, del Instituto de Estudios Celulares, Genéticos y Moleculares de la Unju.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto que vienen desarrollando: desde Jujuy se aportan datos sobre la abundancia de huevos, mientras que la investigadora incorpora información ambiental y climática obtenida a través de satélites.

"Ella está analizando cuáles son los factores climáticos y ambientales que más influyen en la abundancia de mosquitos a nivel temporal. Luego avanzará en sus estudios para determinar su incidencia a nivel espacial", concluyó Fumagalli.

Por otra parte, también expuso la doctora en Ingeniería del Inecoa/Unju-Conicet, Gisela Noelia Revollo Sarmiento, con la ponencia titulada "Geointeligencia en acción: transformando datos de sensado remoto en soluciones para el territorio y el ambiente".

La investigadora, especializada en sistemas de información para agricultura de precisión, compartió su experiencia en distintos proyectos en los que se emplean diversas modalidades de imágenes para extraer información, procesarla mediante técnicas de inteligencia artificial y transformarla en soluciones concretas.

INVESTIGADORES | INVITADOS, DE LA UNJU Y SECTER

"Se trata de generar herramientas útiles para la toma de decisiones, que sean oportunas, estratégicas y aplicables a la gestión. El gran desafío que nos impulsa a utilizar estas tecnologías es la escasez de recursos humanos para el análisis, frente a una enorme disponibilidad de datos, en distintos formatos y de carácter heterogéneo", explicó.

En ese sentido, destacó que más allá de lograr una adecuada interpretación, resulta clave contar con los datos en tiempo y forma, especialmente en problemáticas como la detección temprana de incendios. "Si contamos con un sistema de alerta que anticipe estos eventos, los resultados son muy positivos, porque evitamos que el incendio se produzca y, por ende, las pérdidas", precisó.

Además, destacó el carácter transversal de la informática aplicada a diferentes áreas y mencionó su actual participación en proyectos vinculados al dengue. "He trabajado durante mucho tiempo en el área de cultivos, por lo que desarrollamos una plataforma de generación de datos agroproductivos. También colaboramos con una empresa de desarrollo de software en España, donde abordamos la detección de basurales a cielo abierto", detalló.

En relación con su trayectoria académica, explicó que su tesis doctoral se centró en el ámbito ambiental, específicamente en la detección de pequeños cuerpos de agua y su evolución en el tiempo en el estuario de Bahía Blanca, mediante técnicas de teledetección aplicadas a datos agroproductivos.

Actualmente participa en diversos proyectos, incluso en articulación con el área de la psicología. En Jujuy, indicó, trabajan en el monitoreo y estimación de la producción de cítricos, mediante herramientas que permiten la identificación en tiempo real, la caracterización morfológica para su distribución y el control de calidad en instancias de exportación, en articulación con el sector privado.