La vivencia del periodista es irremplazable

En los jóvenes 46 años de vida que cumple hoy El Tribuno de Jujuy hubo factor clave que marcó a fuego a este periódico: los permanentes cambios a los cuales se fue adaptando, mejorando y potenciando.

Cuando nació en el 1980, los periodistas, fotógrafos, diagramadores y diseñadores de avisos debieron mostrar mucho ingenio -la pasión siempre estuvo presente- para salir a competir a un mercado que ya tenía un "rival" fuerte y posicionado en la provincia. Por supuesto que costó, pero el material humano suplió cualquier falencia y el diario salió a flote en aquel comienzo complicado, buscando que los lectores se acostubraran al formato "tabloide", lejos el mejor por la comodidad que implica desplegarlo entre las manos en lugar de los "sábanas". Actualmente se impuso en el mundo entero, con algunas excepciones.

Ya a principios de los 90, tecnología empezó a hacerse sentir en los medios de comunicación. Los computadores en cada redacción desplazaron a las máquinas de escribir y aquel sonido característico se fue diluyendo hasta desaparecer de todo. El diario supo equiparse para estar a la altura de la circunstancias. Los periodistas, en simultáneo, aprendieron el manejo de un Internet básico y reciente.

EL 2005 FUE A PURO FESTEJO | GIMNASIA RETORNA A LA PRIMERA HASTA EL 2011.

En particular, en la Sección Deportes, fueron los años dorados con Gimnasia y Esgrima escalando el viejo Torneo del Interior, al Nacional B y posteriormente a Primera División con aquel fabuloso equipo que tenía en la delantera al desperacido Manuel Guerrero y a Mario Humberto Lobo, asistidos por Carlos "Chato" Rosas.

Los nuevos procesos técnicos "facilitaron" las coberturas en condición de visitante principalmente y así nuestros lectores tuvieron información detallada de las campañas "lobas". En simultáneo, en 1997, la Selección Argentina había realizado un período de adaptación a la altura en La Quiaca, en aquel entonces flamante Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Todos los días, los lectores de El Tribuno disfrutaron de un suplemento diario con información, entrevistas, notas color y las mejores fotos.

Tiempo después la aparición de la página web de este matutino en el 2008, ya con la edición papel consolida y líder del segmento en Jujuy, fue un tremendo acierto que hasta hoy se celebra, porque es la exponeidad en su máxima expresión, algo que con el diario en sí no se lograba. Y en el 2021 nació el streaming de El Tribuno, que no para de crecer.

Todos estos cambios y nuevos soportes que surgieron tuvieron en el factor humano su principal acierto. Porque nunca, ni con Inteligencia Artificial en pleno, se podrá prescindir del periodista, porque para transmitir algo, primero se debe sentir. Y en El Tribuno de Jujuy se evidencia que es así, marcando su impronta.

Dakar, Copa América y Los Pumas

La presencia dos veces de la Selección Argentina de Fútbol realizando respectivas adaptaciones a la altura previo a los mundiales de México ‘86 y Francia ‘98 fueron hechos más que relevantes que las páginas El Tribuno de Jujuy reflejaron con importantes coberturas. También los 10 años de Gimnasia en la Primera División merecieron coberturas destacadas y cuando descendió a la actual B Nacional se continuó apoyando desde la información seria, con críticas constructivas y anhelando siempre la vuelta.

Haber sido subsede la Copa América en el remodelado estadio “23 de Agosto” fue otro hito para el deporte jujeño que nuestro periódico supo valorar y visibilizar con suplementos todos los días. Pero también las otras disciplinas tuvieron y tienen su espacio en estas páginas. Imposible olvidarse de las diferentes ediciones del Rally Dakar pasando por Jujuy o la presencia de Los Pumas en el reducto “lobo” en un par de ocasiones. Siempre estuvimos y siempre estaremos.