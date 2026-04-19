Hacer periodismo con memoria y empatía

En un nuevo aniversario de este diario, que lleva 46 años de vida y muchas historias, es clave reconocer a quienes están detrás, ya que como en toda institución, son el alma y el motor de un proyecto periodístico que supo adaptarse a los desafíos de la comunicación, la tecnología y la modernización del enfoque. La empatía de quienes lo hacen posible también fue eje de su crecimiento, al lograr reflejar, con esfuerzo, lo que sucede incluso en los lugares más inhóspitos de la provincia.

Pasar por el antiguo edificio que cobijó a periodistas y administrativos, y observar sus paredes de adobe, permite pensar en el paso del tiempo, en la resistencia frente a la crudeza de los factores climáticos y al desgaste propio de su uso. Un paralelismo puede trazarse con quienes pasaron por allí, se formaron y produjeron innumerables ediciones que, con esfuerzo, dificultades y limitaciones, pero también con vocación, lograron superar para entregar lo mejor de cada uno en un producto destinado al público lector.

Mientras hoy todo se mide en números, vistas, engagement y clicks, la respuesta de antaño distaba de esa retroalimentación inmediata, pero se percibía en el prestigio y en el recibimiento que tenía cualquier periodista en cada pueblo o ciudad al solicitar información o al llegar para cubrir un acontecimiento.

Lejos quedaron los antiguos diagramas que permitían recorrer distintas localidades del interior y empaparse de las actividades que cada municipio o comuna buscaba visibilizar. Las páginas de "16 departamentos" reunían historias pequeñas, anuncios y acciones que se sintetizaban en apenas 1200 caracteres. Era un verdadero arte condensar tantas actividades sin dejar de lado lo esencial, las personas.

También lo eran las páginas centrales, en la sección "A fondo", donde los temas podían desarrollarse en profundidad, con múltiples fuentes y abordajes, reflejando cuestiones tanto atemporales como de actualidad desde una mirada más amplia.

En ese mismo espacio central fueron cientos las pequeñas entrevistas en formato de pregunta y respuesta que se publicaron. En el caso de quien escribe, buscaba en estas páginas, con creatividad, salir de la agenda habitual para profundizar temas de interés a través de la voz de expertos locales o especialistas invitados.

Las páginas dedicadas a temas sociales, solidarios y vecinales no tenían un título eje, pero abundaban en respuestas al vecino, a quien lo necesitaba. El periodismo basado en la empatía siempre fue una prioridad y, en la actualidad, aunque corren tiempos complejos en los que resulta imprescindible conectar con las audiencias, la dinámica cambió. Hoy es necesario comprender perspectivas, emociones y humanizar las historias, evitando la mera reproducción de discursos.

Si bien los cambios de época y la tecnología impulsaron nuevos formatos, la esencia de la actividad siempre estuvo ligada a un enfoque empático sobre lo que ocurre en la comunidad, atravesada por los efectos de políticas económicas que impactan no solo en minorías, sino de manera transversal también en quienes escriben, "nosotros, los periodistas", quienes tampoco escapamos a sus consecuencias.

La precarización laboral y la búsqueda de estabilidad dejaron de ser problemáticas de unos pocos para convertirse en parte de una realidad extendida, difícil de eludir más allá de las líneas editoriales de las empresas periodísticas.