Evolución en cada plataforma

Con 46 años de trayectoria y un compromiso inquebrantable con la comunidad, El Tribuno de Jujuy celebra un nuevo aniversario consolidando su liderazgo en la provincia. El camino de innovación se aceleró en 2021, cuando el diario se convirtió en el primer medio local en incorporar el formato de streaming, con transmisiones en exteriores y una programación diaria a través de YouTube. Este proceso de transformación digital alcanzó un hito histórico al cerrar el año 2025: el canal de streaming se posicionó como el segundo más visto de Jujuy, con un total de 1.909.408 visualizaciones, reafirmando su perfil como un medio digital innovador, federal y de alto impacto.

El objetivo central del equipo de trabajo es acercar a los hogares jujeños cada acontecimiento en vivo, con la versatilidad de ser consumido desde cualquier dispositivo. Entre las coberturas más significativas destaca la histórica transmisión de la fiesta de la Virgen de la Asunción y el Toreo de la Vincha en Casabindo. En aquella oportunidad, El Tribuno fue el primer medio de Argentina en transmitir durante más de tres horas los sucesos de la Puna jujeña a más de 3.603 m s. n. m., utilizando tecnología satelital para mostrar nuestra cultura y costumbres al mundo entero.

Recientemente, el servicio de streaming también cumplió su segundo año consecutivo transmitiendo en vivo la llegada de la Virgen de Copacabana de Punta Corral a Tumbaya. Como primer medio provincial en realizar este despliegue, se utilizó equipamiento de alta calidad y un equipo periodístico y técnico profesional para que miles de personas disfrutaran de una de las festividades religiosas más importantes del país. Esta labor no solo sirve a quienes profesan su fe, sino que permite que personas de cualquier latitud conozcan la riqueza cultural que define a nuestra provincia.

En el ámbito deportivo, El Tribuno ha seguido la campaña de Gimnasia y Esgrima de Jujuy durante 46 años, pero ha sido en el último año cuando alcanzó la cobertura multiplataforma más completa de la región. En mayo, el programa "Tiempo de Cancha" cumple su primer aniversario al aire, consolidándose como la emisión más vista a nivel provincial y una de las mejores posicionadas en la categoría a nivel nacional. Cada partido del "Lobo" se transmite por YouTube, Facebook y a través de FM SOL 100.1 y JUJUY FM 101.7, con los relatos de Franco Mancilla, los comentarios de Juan Ignacio Bepre, la operación y edición de Sergio Blas y la fotografía de Anahí Condorí.

Somos conscientes de que los logros alcanzados conllevan un sacrificio enorme, con cientos de kilómetros recorridos para llegar a lugares inhóspitos donde ningún medio había llegado antes. Este esfuerzo tiene un solo fin: transmitir con calidad, profesionalismo y pasión lo que sucede en nuestra querida provincia. Al cumplir 46 años de historia, estamos convencidos de que seguiremos creciendo junto a nuestra gente. Para este 2026, el streaming presenta una programación renovada con mejoras estéticas y técnicas, destacando "El Matutino", un magazine informativo conducido por Juan Ignacio Bepre, Antonella Florencia García y Franco Mancilla, bajo la producción de Silvia Herrera y un equipo técnico integrado por Sergio Blas, Anahí Condori y Martín Franco, con móviles de Florencia Pereira y Manuel Ríos.

La oferta informativa se completa por la noche con "Central de Noticias", conducido por Silvia Herrera y Manuel Ríos. Este espacio potencia la interacción con la audiencia y la cobertura en tiempo real, contando con el trabajo en exteriores de Florencia Pereira y Martín Franco.