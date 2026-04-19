El Tribuno es un socio clave para construir futuro

Hoy nuestro medio no solo celebra su permanencia en el tiempo, sino también la evolución constante de su vínculo con la comunidad y con quienes confían en nosotros para comunicar, crecer y proyectarse con firmeza hacia el futuro.
Desde la Gerencia de Publicidad, este aniversario representa mucho más que una fecha: es la consolidación de un camino construido junto a empresas, emprendedores, instituciones y organismos que eligen a este diario como un aliado estratégico para llegar a su público. A lo largo de estas más de cuatro décadas, hemos acompañado el desarrollo productivo, social y cultural de la provincia, siendo puente entre las marcas y su público, respaldados por un equipo de trabajo compuesto por profesionales comprometidos con ofrecer la mejor calidad informativa.
Hoy, en esta realidad con cambios permanentes la comunicación no es la excepción, cada vez la forma de hacerlo es más dinámica, inmediata y multiplataforma. Por ello renovamos nuestro compromiso ofreciendo propuestas publicitarias innovadoras con un enfoque 360º, pensadas de manera integral para potenciar cada mensaje. No solo desde el papel, que mantiene su valor y credibilidad, sino también a través de nuestras plataformas digitales, radios FM, redes sociales y productos especiales que amplifican el alcance y la efectividad de cada campaña.
Sabemos que detrás de cada anuncio hay un objetivo, a partir de un proyecto, un sueño que busca crecer. Por eso, trabajamos con cercanía, entendiendo las necesidades de cada cliente y aportando soluciones creativas que potencien su visibilidad y posicionamiento.
Celebrar estos 46 años también es agradecer: a quienes confiaron desde el primer día y a quienes se siguen sumando. El desafío es seguir innovando, adaptándonos y fortaleciendo este vínculo que nos une.