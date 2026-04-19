Del papel a la web, historia que sigue evolucionando

A lo largo de estos años, el diario no solo fue testigo de los cambios sociales, políticos y culturales de Jujuy, sino también protagonista de una profunda transformación en la manera de comunicar.

El avance de la tecnología y el crecimiento de internet impulsaron un proceso de adaptación que llevó al medio a expandirse hacia el entorno digital.

El paso del papel a la web no fue simplemente un cambio de formato, sino una evolución integral en la producción y distribución de contenidos.

La inmediatez, la interacción con los lectores, la irrupción de la inteligencia artificial y la posibilidad de actualizar la información en tiempo real redefinieron el rol del periodismo, planteando nuevos desafíos y oportunidades.

En este contexto, el Tribuno de Jujuy logró mantener su identidad, basada en la credibilidad y el compromiso con la comunidad, al mismo tiempo que incorporó herramientas digitales que ampliaron su alcance.

Hoy, su plataforma online permite a los lectores acceder a las noticias desde cualquier lugar y en cualquier momento, consolidando una audiencia cada vez más diversa.

El aniversario número 46 encuentra al diario en una etapa de afianzamiento digital, donde conviven la tradición del periodismo gráfico con las dinámicas propias de la era digital. Esta convergencia no solo garantiza la continuidad del medio, sino que también abre nuevas posibilidades para contar historias y acercar la información a la sociedad.

Con la mirada puesta en el futuro, El Tribuno de Jujuy reafirma su compromiso de seguir informando con responsabilidad, adaptándose a los cambios tecnológicos sin perder el valor fundamental de su labor: ser un puente entre los hechos y la comunidad.