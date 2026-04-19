46 años de compromiso, evolución y futuro

Al cumplirse 46 años de la fundación de El Tribuno de Jujuy, reafirmamos nuestro compromiso con la información, la comunidad y el desarrollo de la provincia.

Desde sus inicios como diario impreso, este medio ha sido testigo y protagonista de la historia jujeña, acompañando cada etapa con responsabilidad, vocación periodística y una profunda conexión con la realidad de nuestra gente.

Rubén Rivarola expresó que "bajo esta dirección El Tribuno de Jujuy ha sostenido una línea de trabajo basada en la seriedad informativa, la cercanía con la comunidad y la permanente búsqueda de crecimiento. Entendemos que un medio de comunicación no solo transmite noticias, sino que también cumple un rol clave en la construcción social y en el fortalecimiento de las instituciones".

Además el director de El Tribuno de Jujuy sostuvo que "en este proceso de evolución, hace más de 15 años incorporamos nuestra plataforma digital, ampliando el alcance informativo a través de la web y adaptándonos a las nuevas formas de consumo de contenidos.

Este camino de transformación se consolidó nuestro posicionamiento con el desarrollo de nuestro canal de streaming, que está cumpliendo 5 años llevando información y contenidos en el mismo momento que surge la noticia a nuevas audiencias".

Este aniversario no solo representa un recorrido histórico, sino también una oportunidad para renovar nuestro compromiso con el futuro. Apostamos a la innovación, a la incorporación de nuevas tecnologías y a la generación de contenidos de calidad, manteniendo siempre los valores que nos identifican.

Más adelante aseguró que "creemos en un periodismo responsable, comprometido con la verdad y al servicio de la comunidad. Por eso, seguimos trabajando día a día para estar a la altura de lo que Jujuy necesita", dijo Rubén Rivarola.

A 46 años de aquel primer ejemplar, El Tribuno de Jujuy continúa creciendo, consolidándose como un medio de referencia en la región y proyectándose hacia el futuro con la misma convicción que le dio origen.