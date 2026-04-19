Control de salud bucal en los nueve CDI del municipio

Con el objetivo de prevenir y detectar a tiempo problemáticas odontológicas, inició el programa de control de salud bucal del municipio capitalino, destinado a niños que asisten a los nueve Centros de Desarrollo Infantil (CDI) de su dependencia. La primera jornada preventiva se llevó a cabo en el CDI "Santa Rita", donde se atendió a niños de salita de 2 años.

Durante la actividad, el secretario de Desarrollo Humano municipal, Gustavo Muro, destacó la importancia de fortalecer estas políticas públicas destinada a la prevención desde temprana edad. Luego añadió: "Estamos muy contentos de estar en un lugar tan emblemático para la Municipalidad, puesto que es uno de los primeros CDI que tuvo la ciudad, y eso tiene un valor especial". Subrayó la relevancia de este tipo de iniciativas, considerando que existen datos preocupantes sobre la salud bucal en la infancia, "con registros negativos en cuanto a la presencia de caries en los niños que asisten no solo en este CDI, sino a los nueve que funcionan en el municipio. Por eso, estos programas preventivos son fundamentales", afirmó.

Muro hizo hincapié en la importancia de generar hábitos desde el hogar, siendo la clave, concientizar a los padres, "ya que muchas veces con algo tan simple como el cepillado habitual de los dientes se pueden evitar numerosos problemas, al igual que el lavado de manos previene muchas enfermedades".

Por su parte, la directora de Medicina Preventiva y Salud Integral, Itatí Gloss, resaltó la importancia de los controles a temprana edad "debido al alto índice de caries detectado en la población infantil. Primero se realiza un relevamiento del estado bucal de cada niño y luego se programa atención en el CPV Belgrano en los casos que lo requieran".