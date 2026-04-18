Sofía Altea, representante 2026 del Colegio Nuestra Señora del Huerto

En una noche inspirada en el universo de Alicia en el País de las Maravillas, Sofía Altea fue coronada como la representante estudiantil 2026 del Colegio Nuestra Señora del Huerto, en el marco de la primera elección de representantes estudiantiles de esta edición 75° de la FNE.

El evento reunió a 52 jovencitas que deslumbraron en la pasarela con sus vestidos, coreografías y sonrisas, transmitiendo entusiasmo y juventud a todos los presentes. En esta velada también fueron distinguidas Irina Narváez y Violeta Roja como damas de honor, mientras que Solange Agüero e Isabel de Aparici fueron elegidas princesas, conformado el cuadro de representantes de la institución.

La celebración se realizó en el local bailable Acrópolis, que se convirtió en escenario de múltiples presentaciones, entre ellas las coreografías del nivel primario, el tradicional baile de pajes y candidatas y la famosa bomba de los egresados de quinto año, uno de los momentos más esperados. El público acompañó con entusiasmo, con hinchadas, globos y papelitos.

Esta elección marcó el inicio de la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, siendo la primera en coronar a su representante y dando paso a lo que se espera como una temporada de eventos estudiantiles hasta septiembre.

Con gran emoción, el Colegio Nuestra Señora del Huerto celebró así a su nueva representante, dando comienzo a una nueva temporada de la FNE. La jornada también incluyó la despedida de Luisana Bazzi, quien entregó su trono y cerró su etapa de reinado junto a su promo.