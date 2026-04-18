Sábado con nubosidad y probabilidad de lluvias

San Salvador de Jujuy inició este sábado con cielo cubierto y una temperatura mínima de 15°C. El reporte meteorológico para hoy indica que las condiciones de inestabilidad persistirán a lo largo de toda la jornada, con un porcentaje de humedad que ronda el 90%, lo que mantiene la sensación de ambiente pesado en la región.

Durante la tarde, el termómetro ascenderá levemente hasta los 22°C, registrándose una mayor probabilidad de precipitaciones aisladas y lloviznas débiles (con una probabilidad de entre el 30% y 80%).

Los vientos soplarán de manera leve, predominantemente desde el sector sur, con velocidades que no superarán los 21 km/h.

Hacia la noche, se mantendrá la nubosidad variable y la posibilidad de lluvias intermitentes, con un descenso térmico que situará la temperatura cerca de los 19°C.

Se recomienda precaución al circular debido a la calzada húmeda y la visibilidad que podría verse reducida en sectores altos de la ciudad.