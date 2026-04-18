Colegio del Huerto tiene nueva representante estudiantil

En una noche inspirada en el universo de Alicia en el País de las Maravillas, Sofía Altea fue coronada como la representante estudiantil 2026 del Colegio "Nuestra Señora del Huerto", en el marco de la primera elección de representantes estudiantiles de la edición 75° de la Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE).

El evento reunió a 52 jovencitas que deslumbraron en la pasarela con sus vestidos, coreografías y sonrisas, transmitiendo entusiasmo y juventud a todos los presentes.

En esta velada también fueron distinguidas Solange Agüero e Isabel de Aparici como princesas y también Irina Narváez y Violeta Rojas como damas de honor, conformado el cuadro de representantes de la institución.

La celebración se realizó en el local bailable Acrópolis, que se convirtió en escenario de múltiples presentaciones, entre ellas las coreografías del nivel primario, el tradicional baile de pajes y candidatas y la famosa bomba de los egresados de quinto año, uno de los momentos más esperados.

El público eufórico acompañó con entusiasmo, con hinchadas, globos y papelitos. La jornada también incluyó la despedida de Luisana Bazzi, quien entregó su trono y cerró su etapa de reinado junto a su promo.

La elección del Huerto marcó el inicio de la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, siendo el primer colegio en coronar a su representante y dando paso a lo que se espera como una temporada de eventos estudiantiles hasta septiembre.

Con gran emoción, el Colegio "Nuestra Señora del Huerto" celebró así a su nueva representante, dando comienzo a una nueva temporada de la FNE.

Próximas actividades

De acuerdo al cronograma estudiantil, las próximas elecciones serán el próximo viernes 24 de abril.

Ambas veladas darán inicio a las 20. El Colegio "Divino Redentor" celebrará su elección en el local bailable Acrópolis y el Colegio "Nuevo Horizonte", en el boliche Kaos.

Además, el 21, 22 y 23 de abril vuelve una nueva edición de Misión Primavera y esta vez recorriendo la Puna jujeña junto a la representante Provincial, Victoria Zamar.

Compartirán la magia de la FNE con los estudiantes de Cangrejillos, El Cóndor, Lagunillas del Farallón, Mina Pirquitas y El Aguilar.