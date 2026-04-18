Continúa la labor del Centro Regional de Hemoterapia

Cada gota cuenta, cada donación de sangre importa y cada persona que decide hacerlo, se convierte en parte de una red que salva vidas.

Se trata de un acto saludable, seguro y necesario para ayudar a mejorar la salud de quienes lo precisan con urgencia.

En el marco del mes del donante de médula ósea, el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) Jujuy llevó a cabo el operativo "Mi sangre tu sangre", oportunidad para visibilizar la temática, concientizar sobre la importancia de donar sangre, plaquetas por aféresis e inscribirse como donante de médula ósea.

La actividad tuvo lugar en la Legislatura de la provincia, coordinada en forma conjunta con la comisión de Salud a fin de impulsar acciones para fomentar la cultura de la donación voluntaria en la provincia.

Fue una excelente jornada compartida con el servicio de transfusión del hospital "Oscar Orías" de Ledesma.

Asimismo, en el RIM 20 "Cazadores de los Andes", se efectuó un taller informativo y de sensibilización sobre la importancia de la donación sangre como un acto de compromiso social y responsabilidad ciudadana, esencial para salvar vidas.

Gran convocatoria

DONACIÓN DE PLAQUETAS | CADA VEZ SON MÁS LAS PERSONAS QUE SE SUMAN.

El taller contó con gran concurrencia y, como resultado, se coordinarán operativos "Mi sangre tu sangre", a través de la unidad sanidad.

El hospital "San Roque" se sumó nuevamente con un gran "sí" a la vida.

El Centro Regional de Hemoterapia Jujuy junto al servicio transfusional del mencionado hospital, continuaron trabajando por la donación de sangre.

CELEBRANDO LA VIDA | “MI SANGRE TU SANGRE” EN LA URBANIDAD.

Desde la entidad, expresaron la gratitud total para los héroes donantes que continúan con su misión, esta vez, ayudando al prójimo para su bienestar general.

Además, fue excelente la jornada de donación de sangre que se compartió en Abra Pampa junto al servicio transfusional del hospital "Nuestra Señora del Rosario".

Casi ochenta donantes asistieron con el propósito de celebrar la solidaridad sabiendo que salvan vidas, por lo que quienes participaron fueron ejemplo de compromiso y empatía.

CAMPAÑA EN INSTITUCIONES | ACTIVA LABOR DEL CRH EN LA CIUDAD CON ALTA DEMANDA.

Los pacientes que necesitan sangre para tratamientos de sus enfermedades, la requieren en forma permanente, los 365 días del año.

Cada 1 de abril se celebra el Día Nacional del Donante de Médula Ósea, oportunidad para concientizar sobre la importancia de inscribirse en el registro y agradecer a los jujeños inscriptos y a los que han hecho efectiva la donación.

Éste año con la premisa de seguir trabajando con el registro en movimiento, el Centro Regional de Hemoterapia organizó diversas actividades que desarrolla junto a toda la red de Hemoterapia, Cucaijuy, Cruz Roja filial Jujuy y otros programas del Ministerio de Salud e instituciones educativas de nivel superior.