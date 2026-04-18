Una caminata para conectar con la historia en el Botánico

La propuesta invita a redescubrir el pasado de la provincia a través de un recorrido que integra historia y entorno natural. En el contexto de la semana por la fundación de San Salvador de Jujuy, el Parque Botánico Municipal Barón Carlos María Schuel impulsa una caminata guiada en horario de atardecer.

La iniciativa está destinada tanto a residentes como a visitantes que buscan una alternativa al aire libre con contenido cultural y ambiental. El circuito se desarrolla dentro del predio del parque y requiere inscripción previa debido a la capacidad limitada.

La actividad plantea un trayecto por los senderos del espacio verde mientras cae el sol. Durante el recorrido, los guías brindan detalles sobre los orígenes de la ciudad y su proceso fundacional.

La propuesta también incorpora la relación entre los primeros pobladores y el ambiente natural que los rodeaba. En ese sentido, se aportan datos sobre el paisaje que acompañó el desarrollo urbano en sus etapas iniciales.

La importancia de la vegetación autóctona

A lo largo del recorrido, se pone el foco en las especies nativas presentes en el parque. El objetivo es promover el conocimiento y la valoración de la biodiversidad local.

Quienes participen podrán conocer el rol de estas plantas dentro del ecosistema, así como su vínculo con la historia regional. De esta manera, la caminata articula contenidos ambientales con aspectos culturales.

Inscripción y grupos reducidos

La participación requiere anotarse con anticipación mediante WhatsApp, ya que los cupos son limitados.

El formato de grupos pequeños favorece una experiencia más dinámica y permite un mayor intercambio con los guías. En caso de condiciones climáticas adversas, la actividad será suspendida.

La caminata se presenta como una opción recreativa apta para todo público, ideal para compartir en familia.

El horario elegido coincide con el atardecer, lo que ofrece un clima agradable y la posibilidad de apreciar vistas destacadas de la provincia. La propuesta se integra a las actividades previstas en el marco del aniversario de la fundación de la ciudad.