Una víctima fatal y dos heridos tras un violento choque en ruta 62

El conductor de una camioneta murió tras perder el control del rodado, impactar contra un árbol y caer a una zanja, en inmediaciones del dique Las Ciénagas. Otros dos ocupantes tuvieron que ser hospitalizados.

Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró esta madrugada, alrededor de las 0.40, sobre un tramo de la ruta provincial N°62, en la ciudad de El Carmen.

Fue en esas circunstancias que cuatro personas se desplazaban a bordo de una camioneta Chevrolet S10 y por razones que son materia de investigación, el conductor perdió el control del rodado, salió de la calzada, impactó un árbol y terminó en una zanja.

Un llamado telefónico alertó a las autoridades y una comisión conformada por efectivos policiales, personal Lacustre, Bomberos y personal del Same se constituyó de inmediato.

Los paramédicos constataron que el conductor, un hombre de 41 años, carecía de signos vitales y lamentablemente no lograron reanimarlo, pese a las tareas de RCP realizadas.

Mientras que dos ocupantes tuvieron que ser derivados al hospital local, con heridas de diferentes consideraciones. En tanto, un cuarto pasajero no requirió la derivación a un nosocomio.

Según se pudo establecer, los protagonistas retornaban de pescar en el dique Las Maderas cuando ocurrió el incidente vial.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 8°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.