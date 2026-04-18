Robaba a un comercio a través de las rejas y fue detenido

Un hombre de 32 años fue detenido durante la madrugada del viernes cuando intentaba sustraer mercadería de un local comercial ubicado sobre la avenida Horacio Guzmán en el Barrio Alto Gorriti.



El procedimiento fue realizado por efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, pertenecientes a la unidad Zorro 2, quienes sorprendieron al sujeto en flagrancia mientras aprovechaba una falla en la estructura de las rejas para extraer distintos productos desde el interior del negocio. Al advertir la presencia policial, el individuo intentó darse a la fuga descartando una mochila, pero fue rápidamente interceptado a pocos metros del lugar.

En el interior del bolso, los uniformados encontraron paquetes de yerba, arroz, fideos y artículos de limpieza, elementos que fueron recuperados en presencia de testigos y puestos a disposición de la Justicia.

El aprehendido fue trasladado a la Seccional 30°, donde quedó a disposición de las autoridades competentes. Desde la fuerza destacaron que, gracias al patrullaje preventivo del Cuadrante Oeste, se logró frustrar el ilícito.