Conoce el estado de rutas

La dirección de tránsito y seguridad vial nacional, informó a la comunidad sobre el estado de las rutas para este sábado 18 de abril.

Por Motivos de reparación de la calzada de la ruta nacional 52, la misma se encuentra señalizada con un desvío a la altura del km 50, paraje Ronqui Angosto. Solicitan a los conductores circular con extrema precaución, respetar las señales preventivas, y evitar en lo posible circular en horario nocturno.

En el mismo sentido piden circular con extrema precaución sobre Ruta N 9, puesto que aún se encuentran los peregrinos de la Virgen de Copacabana del Abra de Punta Corral dirigiéndose a pie a la localidad de Tumbaya. Como así también a los conductores que circulen en sentido sur norte en RN 66, respetando las normas de velocidad y distancia de frenado.