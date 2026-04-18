Nuevos secretarios de Gobierno y de Trabajo

El gobernador Carlos Sadir encabezó el acto de asunción de Andrés Lazarte y de Freddy Berdeja como secretarios de Gobierno y de Trabajo y Empleo, respectivamente, ocasión en la que ponderó el compromiso y labor por el bienestar de los trabajadores por parte de ambos funcionarios designados.

Sadir, en principio, destacó la importancia de los nuevos cargos asumidos por parte de Lazarte y Berdeja, quienes trabajaron arduamente en beneficio de los trabajadores tanto del sector estatal como privado.

El mandatario provincial recordó que ambos demostraron capacidad y compromiso en sus funciones y expresó confianza en que continuarán realizando un gran trabajo. En ese sentido, Sadir enfatizó la colaboración y la labor conjunta para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y trabajadores.

Además, agradeció a los ministros por su labor y les deseó éxito en sus nuevos roles a los flamantes funcionarios, reafirmando el compromiso de seguir trabajando por la comunidad.

Lazarte señaló que su objetivo principal es establecer un nexo efectivo entre el Ejecutivo, las municipalidades, la Legislatura y las organizaciones sociales. Reconoció la importancia de trabajar arduamente para continuar con las políticas públicas ya implementadas por el ministro Normando Álvarez García y reforzar el diálogo con las sociedades intermedias.

EN LA POLICÍA | SADIR JUNTO AL JUEZ FEDERICO OTAOLA, EL SECRETARIO GIL URQUIOLA Y LOS NUEVOS JEFES POLICIALES.

Por último, enfatizó que la política debe estar vinculada a la gestión y a la obtención de resultados concretos, y en asegurar que las políticas lleguen de manera efectiva a los ciudadanos, fortaleciendo la colaboración entre los distintos poderes y los municipios.

Por su parte Berdeja, quien se desempeñó como titular del gremio de empleados judiciales, expresó que busca poner en valor a los trabajadores en un contexto nacional complicado, marcado por políticas gubernamentales que afectan al sindicalismo. Puso de relieve la importancia de establecer un diálogo abierto para abordar no solo las condiciones salariales, sino también las condiciones laborales, incluyendo la erradicación de la violencia en el trabajo.

Anunció que la Secretaría será de puertas abiertas, con disponibilidad para atender a todos los sindicatos, lo que representa un primer paso hacia la mejora de la situación laboral en la provincia.

Jefes policiales

Por otra parte, Sadir presidió la asunción de los nuevos jefe y subjefe de la Policía de la Provincia, comisarios generales Joaquín Carrillo y Federico Méndez, destacando la confianza en ambos en sus nuevas funciones.

En sus palabras, el mandatario enfatizó la importancia del trabajo diario de la fuerza de Seguridad, como así también hizo hincapié en el compromiso de fortalecer el equipamiento y la capacidad operativa, mencionando la reciente entrega de vehículos y tecnología.

Asimismo, Sadir recordó la reestructuración en la cartera de Seguridad, tras la designación de un nuevo secretario y cambios en la jefatura de Policía, con el objetivo de fortalecer los servicios en la provincia y coordinar esfuerzos con intendentes locales. El acto se cumplió en la Central de Policía.