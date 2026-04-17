Habrá un apagón en todo el país, según el SMN

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que el próximo Viernes 24 de abril se realizará un paro en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en respuesta al recorte de personal y recursos.

La medida de fuerza que implicará la suspensión de pronósticos y alertas oficiales en todo el país desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía, período en el que no se difundirá información sobre el estado del tiempo a través de los canales habituales del organismo.

El conflicto se agrava ante la confirmación de que los despidos alcanzarían a trabajadores contratados bajo los artículos 9 y 1109, lo que sostiene ATE, precariza la situación laboral y pone en peligro tareas clave del sector. El propio sindicato advirtió que la reducción del SMN podría tener un “impacto severo en la seguridad y la frecuencia de las operaciones aéreas”, ya que la información brindada por estos técnicos es insustituible en las operaciones de control y prevención de incidentes aeronáuticos.

El paro del 24 de abril busca colocar en la agenda pública que, ante el cierre de estaciones y despidos de meteorólogos, la propia seguridad aérea y la “continuidad del servicio meteorológico esencial” pueden verse interrumpidas.

La dirigencia de ATE subraya que la gravedad de la situación no es solo laboral, sino que también repercute directamente sobre el funcionamiento de las operaciones aeronáuticas y la capacidad preventiva ante condiciones climáticas adversas.