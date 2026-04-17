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El tiempo en Jujuy

Viernes inestable con nubosidad variable en la capital

La jornada inició con bancos de niebla y alta humedad. Se espera una temperatura máxima de 24°C y probabilidad de lluvias aisladas hacia el final del día.

Viernes, 17 de abril de 2026 07:41

San Salvador de Jujuy amaneció este viernes con cielo cubierto y visibilidad reducida debido a la presencia de niebla, registrando una temperatura mínima de 15°C.

Según los datos del Servicio Meteorológico, las condiciones de inestabilidad persistirán durante gran parte del día, con una humedad que se mantiene por encima del 80%.

Para la tarde se prevé una mejora temporaria con nubes y claros, lo que permitirá un ascenso térmico hasta alcanzar los 24°C de máxima.

Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones aisladas se mantiene entre un 10% y un 40%, especialmente hacia la noche, acompañada de vientos leves provenientes del sector sur.

Pronóstico para el fin de semana

El reporte extendido anticipa un fin de semana marcado por la inestabilidad climática. Para el sábado y domingo, se esperan jornadas mayormente nubladas con continuidad en la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15°C de mínima y los 25°C de máxima, manteniendo un ambiente húmedo en toda la región de los valles.

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