La Embajada de EEUU brinda asesoramiento en El Cabildo

El embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, visitará hoy Jujuy luego de haber visitado ayer la vecina provincia de Salta, esta será su primera visita oficial al interior del país desde que asumió el cargo en 2025.

El representante llega en el marco del programa #EmbajadaenRuta, un operativo itinerante que busca acercar los servicios de la sede diplomática a todas las provincias. Esta actividad se enmarca en la iniciativa Freedom 250 Roadshow que celebra los 250 años de la independencia estadounidense.

De esta manera, hoy de 16 a 18 en el Museo Histórico Cabildo de manera libre y gratuita, un equipo de representantes de diferentes secciones de la Embajada brindará asesoramiento visas y estudios en EEUU, como las becas Fulbright y programas EducationUSA; espacios de conversación y propuestas culturales.

La propuesta consiste en un ámbito abierto, dinámico y gratuito para toda la comunidad, con espacial protagonismo de los jóvenes.

Por su parte, durante el viaje el embajador Lamelas se reunirá con autoridades provinciales, funcionarios de seguridad, empresarios y representantes del sector minero, una de las industrias más dinámicas de la región y un área de creciente interés estratégico tanto para Argentina como para los Estados Unidos.

La visita refleja el compromiso de la Embajada de profundizar los lazos con todas las regiones de Argentina y de acercarse al extraordinario potencial económico del país más allá de la capital. El Embajador ha manifestado su intención de visitar cada provincia argentina durante su gestión.