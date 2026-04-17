En Jujuy bajó la compra de dólares para ahorro

En un contexto nacional donde el dólar blue muestra una tendencia descendente en los últimos días, en Jujuy el escenario presenta particularidades propias. La condición fronteriza con Bolivia y Chile, sumada a dinámicas comerciales específicas, genera un mercado cambiario con comportamiento diferencial respecto a otras provincias.

Según un relevamiento de El Tribuno de Jujuy en la ciudad capital, el billete estadounidense cerró el viernes con valores que oscilaron entre los $1.425 y $1.435 para la venta en distintas casas de cambio del microcentro, ubicándose por encima de otras plazas del país.

"Sí, el dólar viene bajando a nivel nacional, pero en Jujuy hay un tema diferente. Es una provincia fronteriza y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay demanda de Chile y, sobre todo, de Bolivia", señaló un operador cambiario.

En ese sentido, indicó que la cercanía geográfica convierte a la provincia en un punto estratégico para operaciones vinculadas al comercio regional. "Muchos compran dólares acá y los venden en la frontera, como en La Quiaca, donde el precio es más alto. En grandes movimientos se nota la diferencia", explicó.

Dijo que uno de los cambios más notorios en el mercado local es la modificación en el comportamiento de los ahorristas. De acuerdo al operador, actualmente bajó la compra de dólares para ahorro y aumentó la venta para lo comercial.

"La gente prefiere sacarse el dólar de encima. Antes, quien tenía unos pesos compraba US$100 para guardarlos. Hoy ya no le conviene porque puede perder plata si sigue bajando", detalló.

En contrapartida, la compra de dólares se mantiene, pero con fines específicos. "Se usa para cuestiones comerciales o turísticas, pagar deudas y hasta resúmenes de tarjetas que es lo que está ocurriendo actualmente en Jujuy dado que, con la divisa más baja, pagar en dólares resulta más conveniente", indicó.

Así, señaló que muchos comenzaron a cambiar su lógica financiera: "El argentino está acostumbrado a usar el dólar como ahorro, pero ahora empieza a verlo como un medio de pago o como negocio. Cambió la forma de consumir".

El mercado cambiario jujeño también se ve atravesado por un circuito regional particular. Según explicó, actualmente existe un flujo constante de divisas que involucra a distintos actores.

"Hay chilenos que vienen a vender dólares por turismo o comercio, y a esos dólares después los compran bolivianos o comerciantes jujeños, que los llevan a vender a Bolivia donde el dólar es muy demandado porque se usa para todo allá", describió.

Así, al negocio de comprar dólares en Jujuy y venderlos en otras ciudades se suma un ingreso sostenido de divisas provenientes de sectores productivos como la minería y el tabaco, lo que, según el operador, contribuye a cierta estabilidad en la plaza local.

"En Jujuy no impactó tan fuerte como en otras provincias. Tenemos ingreso de dólares por actividades como las mineras y las empresas tabacaleras, eso ayuda a sostener el mercado", afirmó.

A pesar de la baja nacional, en Jujuy el dólar continúa siendo más caro. "Si en otras provincias figura a $1.405, acá tenés que sumarle entre 20 y 25 pesos. Es una diferencia constante", explicó.

Indicó que esta brecha responde, principalmente, a la dinámica de oferta y demanda propia de la región. "Es más caro que en Salta y también varía respecto a La Quiaca. Tiene que ver con el movimiento fronterizo y la necesidad de cada cliente", agregó.

Al hacer un balance general, el operador evitó hablar de un escenario positivo, aunque sí destacó cierta estabilidad.

"No sé si decir que está bien, pero sí está tranquilo. No está desbordado como en otros años. Sube 10 pesos, baja 10... está en constante movimiento, pero sin grandes saltos", describió.

En esa línea, consideró que el dólar podría mantenerse dentro de márgenes acotados. "No creo que suba más de 20 pesos, salvo que haya factores externos que impactan directamente", advirtió.

Finalmente, remarcó que el mercado cambiario sigue adaptándose: "El consumo no bajó, cambió. Hoy la gente es más estratégica a la hora de comprar dólares".