Propuesta de la lista Rosa Bordó para “Nóveles abogados”

A pocos días de las elecciones en el Colegio de Abogados de Jujuy, el candidato Iván Elías Luna, por la lista Rosa Bordó, presentó sus principales propuestas para la Comisión de “Nóveles Abogados y Abogadas”, con eje en la inclusión, la formación y la ampliación de espacios de participación para jóvenes profesionales.

La jornada electoral se llevará a cabo el viernes 24 en la sede ubicada en Sarmiento 340, donde se habilitarán mesas de votación, además de otros puntos en distintas dependencias del Colegio en el interior de la provincia.

La lista Rosa Bordó es una de las dos que competirán en esta categoría. La nómina está encabezada por Iván Elías Luna como candidato a presidente, acompañado por Antonella Rendón como vicepresidenta, Juan Arnedo como vicepresidente segundo, Delfina Moreiras como secretaria y Lucas López como tesorero.

Completan la lista Ana Rodríguez candidata a vocal primera, Emanuel Giménez a vocal segundo, María Belén Lobo a vocal tercera y Pedro Gaspar a vocal cuarto. Luna explicó que la Comisión de Nóveles cumple un rol clave dentro de la estructura institucional del Colegio, al encargarse de acompañar la inserción de los jóvenes profesionales en la vida colegiada. “El paso de estudiante a profesional tiene muchas complejidades, y es nuestro trabajo y también nuestra vocación, acompañar al colega tanto en lo académico como en lo recreativo”, explicó. En ese sentido, destacó que el espacio promueve actividades orientadas al desarrollo profesional y a la integración en el foro local. “Nosotros ya somos gestión y queremos profundizar el trabajo, especialmente atendiendo las diferencias entre colegas recién recibidos y aquellos con más trayectoria”, afirmó.

Entre las propuestas, mencionó la apertura de nuevos espacios recreativos y culturales que amplíen la participación más allá de los deportes tradicionales. “Buscamos generar ámbitos inclusivos, con actividades como loba, truco, teatro y otras alternativas que también convoquen a colegas de distintas edades”, precisó. Asimismo, planteó la intención de fortalecer el uso del complejo institucional mediante la organización de actividades permanentes, y avanzar en una mayor inserción en la agenda judicial y deportiva de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca).

Actualmente, la Comisión de “Nóveles Abogados y Abogadas” es presidida por Elizabeth Reyna, quien concluirá su mandato tras dos años de gestión. En esta instancia electoral también se renovará la mitad del Consejo Directivo y se elegirán representantes para el Consejo de la Magistratura. En el caso de la Comisión de Nóveles, competirán dos listas, la Rosa Bordó y la Violeta.