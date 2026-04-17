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Ministerio de Desarrollo Humano

Una mesa de trabajo sobre discapacidad para instituciones

El 21 de abril en el Centro de Innovación Tecnológica.

Viernes, 17 de abril de 2026 23:40
Un encuentro con eje en la escucha

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, llevará adelante el martes 21 de abril a las 9.30, la mesa de trabajo junto a instituciones, asociaciones, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que abordan la temática de la discapacidad.

Estos espacios tienen como propósito consolidar instancias de diálogo e intercambio participativo, donde las organizaciones exponen sus principales demandas y prioridades. En este marco, se fortalece un vínculo sostenido y territorial con entidades tanto de capital como del interior, promoviendo una agenda de trabajo conjunta.

En esta oportunidad, el eje estará centrado en el acceso a obras sociales y los mecanismos de contingencia ante interrupciones o limitaciones en la cobertura, una temática clave para garantizar la continuidad de las prestaciones.

El objetivo central de este espacio es escuchar a las instituciones y, repensar el diseño de políticas públicas, promoviendo respuestas integrales y sostenibles en el tiempo.

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